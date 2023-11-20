Ви готуватимете його постійно: дізнайтеся таємницю наваристого та смачного бограча

Бограч – улюблена страва господинь на Закарпатті. Поєднання різних видів м'яса та овочів робить цю страву унікальною.

Бограч в перекладі означає "казан". Як правило, традиційний рецепт містить у собі 5 видів м'яса. У цьому ж використали лише сало та яловичину. Проте ви можете розширити список, додавши свинину, курятину та копчені ребра.

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Наваристий та смачний бограч – покроковий рецепт

Час : 1 година 45 хвилин

: 1 година 45 хвилин Порцій: 4

– 50 грамів сала;– 800 грамів яловичини (лопатка або задня частина);– 500 грамів картоплі;– 2 томати;– 2 солодкі перці;– 1 – 2 цибулі ріпчасті;– 10 грамів перцю чилі;– 1 чайна ложка паприки;– 1 чайна ложка копченої паприки (опціонально);– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Наріжте 50 грамів сала слайсами, а потім – невеликими кубиками. Перекладіть в жаровню і трошки обсмажте на маленькому вогні, поки не розтопиться жир. Наріжте 800 грамів яловичини великими порційними шматками. Перекладіть їх до жаровні з салом та обсмажуйте до рум'яної скоринки, періодично помішуючи. Очистьте 500 грамів картоплі. Наріжте її великими кубиками. Додайте до м'яса. Помийте 2 томати та 2 солодкі перці. Наріжте великими кубиками. 1 – 2 цибулини розріжте на 4 – 6 великих частин. Наріжте слайсами 10 грамів свіжого перцю чилі. Перекладіть всі овочі до жаровні. Додайте 1 чайну ложку звичайної паприки та 1 чайну ложку копченої. Остання надасть приємного смаку "з димком". Бограч може бути гуляшем. Для цього залийте овочі з м'ясом водою, але так, щоб вона їх не повністю покривала. Якщо хочете зробити страву схожу на суп, збільште кількість води. Посоліть і поперчіть до смаку. Варіть до готовності картоплі на маленькому вогні. Якщо готуватимете бограч у духовці, то накрийте його кришкою та поставте на 1,5 години за температури 180 градусів.