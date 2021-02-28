Борщ потрапив до рейтингу найкращих супів світу за версією CNN
Український борщ став однією з найсмачніших перших страв за версією CNN. Видання склало власний список 20 найкращих супів світу.
Джерело:CNN
Традиційна українська перша страва посіла 3 місце. До списку також увійшли найсмачніші супи, які готують в різних частинах світу.
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Автори рейтингу підкреслили, що борщ – це не просто суп з буряка. Гострого смаку йому надає квас – молочно-ферментований буряковий сік. Що є регіональною особливості цієї фірмової страви.
Шматочки ніжного буряка плавають у яскраво-червоному бульйоні супу, який обожнюють в Україні й по всій Східній Європі,
– мовиться у статті.
Також журналісти CNN наголосили, що зв'язок українського борщу з Росією – спірний. "І хоч інколи борщ пов'язують з російською кухнею, це твердження активно заперечується", – зазначили у виданні.
Український борщ / Фото Shutterstock
20 найкращих супів за версією CNN
Згідно з рейтингом CNN, до переліку найкращих перших страв увійшли:
- банга – Нігерія;
- фо – В'єтнам;
- борщ – Україна;
- буябес – Франція;
- кальдо-верде – Португалія;
- чорба фрік – Алжир;
- чупе де камаронес – Перу;
- ґаспачо – Іспанія;
- арахісовий суп – Західна Африка;
- гамбо – США;
- харіра – Марокко;
- харчо – Грузія;
- ланьчжоуський суп з яловичиною та локшиною – Китай;
- мохінга – М'янма;
- менудо – Мексика;
- мокека-де-камарау – Бразилія;
- сото аям – Індонезія;
- том ям – Таїланд;
- рамен – Японія;
- йогуртовий суп Yayla çorbasi– Туреччина.
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