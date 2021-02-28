Украинский борщ стал одним из самых вкусных первых блюд по версии CNN. Издание составило собственный список 20 лучших супов мира.

Традиционное украинское первое блюдо заняло 3 место. В список также вошли самые вкусные супы, которые готовят в разных частях мира.

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Авторы рейтинга отметили, что борщ – это не просто суп из свеклы. Острого вкуса ему придает квас – молочно-ферментированный свекольный сок. Что является региональной особенностью этого фирменного блюда.

Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне супа, который любят в Украине и по всей Восточной Европе,

– говорится в статье.

Также журналисты CNN отметили, что связь украинского борща с Россией – спорная. "И хотя иногда борщ связывают с русской кухней, это утверждение активно оспаривается", – отметили в издании.

Обратите внимание! Сейчас Украина хочет, чтобы борщ признали частью мирового культурного наследия ЮНЕСКО.



Украинский борщ​ / Фото Shutterstock

20 лучших супов по версии CNN

Согласно рейтингу CNN, в перечень лучших первых блюд вошли: