Борщ попал в рейтинг лучших супов мира по версии CNN
Украинский борщ стал одним из самых вкусных первых блюд по версии CNN. Издание составило собственный список 20 лучших супов мира.
Источник:CNN
Традиционное украинское первое блюдо заняло 3 место. В список также вошли самые вкусные супы, которые готовят в разных частях мира.
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Авторы рейтинга отметили, что борщ – это не просто суп из свеклы. Острого вкуса ему придает квас – молочно-ферментированный свекольный сок. Что является региональной особенностью этого фирменного блюда.
Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне супа, который любят в Украине и по всей Восточной Европе,
– говорится в статье.
Также журналисты CNN отметили, что связь украинского борща с Россией – спорная. "И хотя иногда борщ связывают с русской кухней, это утверждение активно оспаривается", – отметили в издании.
Украинский борщ / Фото Shutterstock
20 лучших супов по версии CNN
Согласно рейтингу CNN, в перечень лучших первых блюд вошли:
- банга – Нигерия;
- фо – Вьетнам;
- борщ – Украина;
- буйабес – Франция;
- кальдо-верде – Португалия;
- чорба фрик – Алжир;
- чупе где камаронес – Перу;
- Гаспачо – Испания;
- арахисовый суп – Западная Африка;
- гамбо – США;
- харира – Марокко;
- харчо – Грузия;
- ланьчжоуский суп с говядиной и лапшой – Китай;
- мохинга – Мьянма;
- менудо – Мексика;
- мокека-де-камарау– Бразилия;
- сото аям – Индонезия;
- том ям – Таиланд;
- рамен – Япония;
- йогуртовый суп Yayla çorbasi– Турция.
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