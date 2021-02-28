Борщ потрапив до рейтингу найкращих супів світу за версією CNN

Український борщ став однією з найсмачніших перших страв за версією CNN. Видання склало власний список 20 найкращих супів світу.

Традиційна українська перша страва посіла 3 місце. До списку також увійшли найсмачніші супи, які готують в різних частинах світу.

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Автори рейтингу підкреслили, що борщ – це не просто суп з буряка. Гострого смаку йому надає квас – молочно-ферментований буряковий сік. Що є регіональною особливості цієї фірмової страви.

Шматочки ніжного буряка плавають у яскраво-червоному бульйоні супу, який обожнюють в Україні й по всій Східній Європі,

– мовиться у статті.

Також журналісти CNN наголосили, що зв'язок українського борщу з Росією – спірний. "І хоч інколи борщ пов'язують з російською кухнею, це твердження активно заперечується", – зазначили у виданні.

Наразі Україна прагне, аби борщ визнали частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО.



Український борщ / Фото Shutterstock

20 найкращих супів за версією CNN

Згідно з рейтингом CNN, до переліку найкращих перших страв увійшли: