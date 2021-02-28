Борщ потрапив до рейтингу найкращих супів світу за версією CNN

28 лютого 2021 , 11:55
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Джерело:

CNN

Український борщ став однією з найсмачніших перших страв за версією CNN. Видання склало власний список 20 найкращих супів світу.

Традиційна українська перша страва посіла 3 місце. До списку також увійшли найсмачніші супи, які готують в різних частинах світу.

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Автори рейтингу підкреслили, що борщ – це не просто суп з буряка. Гострого смаку йому надає квас – молочно-ферментований буряковий сік. Що є регіональною особливості цієї фірмової страви.

Шматочки ніжного буряка плавають у яскраво-червоному бульйоні супу, який обожнюють в Україні й по всій Східній Європі,
– мовиться у статті.

Також журналісти CNN наголосили, що зв'язок українського борщу з Росією – спірний. "І хоч інколи борщ пов'язують з російською кухнею, це твердження активно заперечується", – зазначили у виданні.

Зверніть увагу! Наразі Україна прагне, аби борщ визнали частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО.


Український борщ / Фото Shutterstock

20 найкращих супів за версією CNN

Згідно з рейтингом CNN, до переліку найкращих перших страв увійшли:

  1. банга – Нігерія;
  2. фо – В'єтнам;
  3. борщ – Україна;
  4. буябес – Франція;
  5. кальдо-верде – Португалія;
  6. чорба фрік – Алжир;
  7. чупе де камаронес – Перу;
  8. ґаспачо – Іспанія;
  9. арахісовий суп – Західна Африка;
  10. гамбо – США;
  11. харіра – Марокко;
  12. харчо – Грузія;
  13. ланьчжоуський суп з яловичиною та локшиною – Китай;
  14. мохінга – М'янма;
  15. менудо – Мексика;
  16. мокека-де-камарау – Бразилія;
  17. сото аям – Індонезія;
  18. том ям – Таїланд;
  19. рамен – Японія;
  20. йогуртовий суп Yayla çorbasi– Туреччина.