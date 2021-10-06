Брауні з кабачком та яблучним пюре: такого солодкого ви ще не куштували
Джерело:інстаграм Fat Killers
Ми впевнені, що ви з подивом прочитали назву цієї солодкої випічки, та задумалися, як це ж, так шоколад та кабачок в одному десерті?! Насамперед це дієтичний рецепт солодкої випічки, а кабачок в рецепті, не тільки зменшує калорійність брауні, а й додає оригінальної консистенції тісту. Оскільки кабачок майже не має смаку, він ідеальний інгредієнт для цього солодкого.
Ні, це не рецепт з одного із випробувань "Мастер Шеф" чи будь-якого іншого кулінарного шоу, в якому потрібно поєднати несумісні інгредієнти. Брауні з кабачком та яблучним пюре – це справді смачна солодка випічка, яка нічим не гірша за оригінал.
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Ми підготували для вас саме цей рецепт, щоб ви могли куштувати солодке кожного дня, без шкоди для здоров'я та фігур!
Брауні з кабачком
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6 – 8
Брауні з кабачком / Фото Fat Killers
– 2 сирих курячих яйця;
– 200 г кабачка;
– 70 г вівсяного борошна;
– 50 г рисового борошна;
– 30 г какао;
– 150 г чорного шоколаду;
– 100 г яблучного пюре;
– підсолоджувач на ваш смак;
– ½ ч. л. ванільного цукру;
– ½ ч. л. солі;
– 5 г розпушувача для тіста.
Приготування:
- Змішайте яйця з підсолоджувачем, сіллю, ванільним цукром, яблучним пюре. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Змішайте вівсяне борошно та рисове борошно, всипте розпушувач для тіста.
- Какао просійте через сито до яєчної суміші та перемішайте.
Брауні з кабачком / Фото Fat Killers
- На дрібній тертці натріть кабачок та додайте до тіста.
- 100 грамів шоколаду розтопіть на паровій бані та додайте до тіста, решту залишіть для поливки.
Брауні з кабачком / Фото Fat Killers
- Вимішайте тісто для брауні та вилийте у форму.
- Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів та випікайте брауні близько 25 – 30 хвилин.
- Готове брауні полийте розтопленим шоколадом та задекоруйте ягодами.
Брауні з кабачком / Фото Fat Killers
- Наріжте його шматочками та подавайте до столу. Смачного!