Брауні з кабачком та яблучним пюре: такого солодкого ви ще не куштували

Ми впевнені, що ви з подивом прочитали назву цієї солодкої випічки, та задумалися, як це ж, так шоколад та кабачок в одному десерті?! Насамперед це дієтичний рецепт солодкої випічки, а кабачок в рецепті, не тільки зменшує калорійність брауні, а й додає оригінальної консистенції тісту. Оскільки кабачок майже не має смаку, він ідеальний інгредієнт для цього солодкого.

Ні, це не рецепт з одного із випробувань "Мастер Шеф" чи будь-якого іншого кулінарного шоу, в якому потрібно поєднати несумісні інгредієнти. Брауні з кабачком та яблучним пюре – це справді смачна солодка випічка, яка нічим не гірша за оригінал.

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Ми підготували для вас саме цей рецепт, щоб ви могли куштувати солодке кожного дня, без шкоди для здоров'я та фігур!

Брауні з кабачком

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6 – 8



Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

– 2 сирих курячих яйця;– 200 г кабачка;– 70 г вівсяного борошна;– 50 г рисового борошна;– 30 г какао;– 150 г чорного шоколаду;– 100 г яблучного пюре;– підсолоджувач на ваш смак;– ½ ч. л. ванільного цукру;– ½ ч. л. солі;– 5 г розпушувача для тіста.

Приготування:

Змішайте яйця з підсолоджувачем, сіллю, ванільним цукром, яблучним пюре. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Змішайте вівсяне борошно та рисове борошно, всипте розпушувач для тіста.

Какао просійте через сито до яєчної суміші та перемішайте.



Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

На дрібній тертці натріть кабачок та додайте до тіста.

100 грамів шоколаду розтопіть на паровій бані та додайте до тіста, решту залишіть для поливки.



Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

Вимішайте тісто для брауні та вилийте у форму.

Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів та випікайте брауні близько 25 – 30 хвилин.

Готове брауні полийте розтопленим шоколадом та задекоруйте ягодами.



Брауні з кабачком / Фото Fat Killers