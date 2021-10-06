Брауні з кабачком та яблучним пюре: такого солодкого ви ще не куштували

6 жовтня 2021 , 19:44
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Ми впевнені, що ви з подивом прочитали назву цієї солодкої випічки, та задумалися, як це ж, так шоколад та кабачок в одному десерті?! Насамперед це дієтичний рецепт солодкої випічки, а кабачок в рецепті, не тільки зменшує калорійність брауні, а й додає оригінальної консистенції тісту. Оскільки кабачок майже не має смаку, він ідеальний інгредієнт для цього солодкого.

Ні, це не рецепт з одного із випробувань "Мастер Шеф" чи будь-якого іншого кулінарного шоу, в якому потрібно поєднати несумісні інгредієнти. Брауні з кабачком та яблучним пюре – це справді смачна солодка випічка, яка нічим не гірша за оригінал.

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Ми підготували для вас саме цей рецепт, щоб ви могли куштувати солодке кожного дня, без шкоди для здоров'я та фігур!

Брауні з кабачком

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 2 сирих курячих яйця;
 – 200 г кабачка;
 – 70 г вівсяного борошна;
 – 50 г рисового борошна;
 – 30 г какао;
 – 150 г чорного шоколаду;
 – 100 г яблучного пюре;
 – підсолоджувач на ваш смак;
 – ½ ч. л. ванільного цукру;
 – ½ ч. л. солі;
 – 5 г розпушувача для тіста.

Приготування:

  1. Змішайте яйця з підсолоджувачем, сіллю, ванільним цукром, яблучним пюре. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  1. Змішайте вівсяне борошно та рисове борошно, всипте розпушувач для тіста. 
  1. Какао просійте через сито до яєчної суміші та перемішайте.


Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

  1. На дрібній тертці натріть кабачок та додайте до тіста.
  1. 100 грамів шоколаду розтопіть на паровій бані та додайте до тіста, решту залишіть для поливки.


Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

  1. Вимішайте тісто для брауні та вилийте у форму.
  1. Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів та випікайте брауні близько 25 – 30 хвилин.
  1. Готове брауні полийте розтопленим шоколадом та задекоруйте ягодами.


Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

  1. Наріжте його шматочками та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак