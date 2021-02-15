Як приготувати булгур з томатами: домашній рецепт

15 лютого 2021 , 17:37
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Джерело:

24 канал

Надзвичайно смачна і корисна страва – булгур з томатами, яку ви можете приготувати на вечерю. Як правильно готувати у матеріалі Smachno News.

Булгур – крупа з подрібненої пропареної пшениці. Булгур популярний у кулінарії Близького Сходу, зокрема у Туреччині. Це чудова альтернатива рису або кускусу. Булгур використовують для приготування супів, салатів або подають як гарнір до м'яса.

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Булгур з томатами

Інгредієнти:
– 200 грамів булгуру;
– 2 свіжих томати;
– петрушка;
– 20 грамів вершкового масла 82%;
– 1 цибуля;
– 1 столова ложка соняшникової олії;
– сіль, перець.

Булгур з томатами/ Фото freepik.com

  1. Помийте томати, наріжте кубиками. Помийте петрушку, подрібніть ножем.
  2. Цибулю почистіть, подрібнять ножем.
  3. У каструлі з товстим дном обсмажте цибулю з олією на маленькому вогні декілька хвилин.
  4. Ретельно помийте булгур, викладіть у каструлю, залийте окропом, додайте сіль, перець, тушкуйте 10-15 хвилин, доки булгур не вбере всю воду, додайте вершкове масло перемішайте.
  5. Викладіть томати, петрушку, перемішайте, тушкуйте ще декілька хвилин. Накрийте кришкою, залиште на 5-7 хвилин.
  6. Викладіть булгур на тарілку. Смачного!