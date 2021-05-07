Як приготувати булочки для бургерів: рецепт від Тані Литвонової

Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась рецептом булочок для бургерів, які ви легко можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.

Тетяна Литвонова розповідає як приготувати ідеальні булочки для бургерів. Вони завжди виходять пишними, великими та смачними. Для того, щоб вони були м'якими та ніжними потримайте їх над парою протягом 30 секунд.

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Як приготувати булочки для бургерів

– 500 грамів борошна;– 1 яйце;– 250 мілілітрів води;– 3 столові ложки цукру;– 7 грамів дріжджів;– 40 грамів вершкового масла 82%;– 20 грамів кунжуту;– 1 чайна ложка солі.

Порції: 8

Для приготування опари ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У миску з теплою водою, додайте дріжджі, цукор, 2-3 столові ложки борошна, перемішайте, закрийте харчовою плівкою, залиште для набухання. Окремо у мисці збийте яйце до пишної піни. В готову опару додайте яйце, борошно, сіль, розтоплене вершкове масло, перемішайте вінчиком. Замісіть тісто протягом 15 хвилин. Накрийте рушником, залиште на одну годину. Розділіть тісто на 8 частин, сформуйте булочки, занурте у миску з водою, обваляйте у кунжуті. Решітку застеліть пергаментом, викладіть булочки, залиште для підняття тіста на 30-40 хвилин. Булочки мають збільшитись двічі. Розігрійте духовку до температури 170 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин. Викладіть на тарілку. Накрийте рушником, залиште для охолодження. Смачного!

Як приготувати булочки для бургерів – рецепт від Тані Литвинової у відео: