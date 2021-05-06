М'який сир готують з молока і вершків. Найбільш відома марка у США має назву "Філадельфія", який випускається від 1872 року.

Також його можна приготувати зі сметани або кефіру. Ми впевнені, що такий ніжний крем-сир сподобається усій вашій родині. Його подають з хлібом, а також додають до салатів та десертів.

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Рецепт сиру

Інгредієнти:

– 400 мілілітрів сметани 20%;

– 550 мілілітрів натурального йогурту (без домішок);

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– ½ чайної ложки солі.

Домашній м'який сир/ Фото Рexels