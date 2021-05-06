М'який сир готують з молока і вершків. Найбільш відома марка у США має назву "Філадельфія", який випускається від 1872 року.
Також його можна приготувати зі сметани або кефіру. Ми впевнені, що такий ніжний крем-сир сподобається усій вашій родині. Його подають з хлібом, а також додають до салатів та десертів.
Читайте також Як приготувати американські бублики: простий рецепт
Рецепт сиру
Домашній м'який сир/ Фото Рexels
- У мисці з'єднайте сметану з натуральним йогуртом, перемішайте до однорідної консистенції.
- Далі – додайте сіль, лимонний сік. Збийте міксером.
- У миску поставте друшляк з марлею, вилийте суміш, загорніть краї. Залиште у холодильнику на 12 годин.
- Викладіть у тарілку. Смачного!