М'який сир готують з молока і вершків. Найбільш відома марка у США має назву "Філадельфія", який випускається від 1872 року.

Також його можна приготувати зі сметани або кефіру. Ми впевнені, що такий ніжний крем-сир сподобається усій вашій родині. Його подають з хлібом, а також додають до салатів та десертів. 

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Рецепт сиру

Домашній м'який сир/ Фото Рexels

  1. У мисці з'єднайте сметану з натуральним йогуртом, перемішайте до однорідної консистенції.
  2. Далі – додайте сіль, лимонний сік. Збийте міксером.
  3. У миску поставте друшляк з марлею, вилийте суміш, загорніть краї. Залиште у холодильнику на 12 годин.
  4. Викладіть у тарілку. Смачного!