Поживний перекус та насолода до чаю та кави: готуємо булочки з корицею
27 січня 2023, 17:30Читать новость на русском
Джерело:haps
Ніжні булочки прекрасно пасують до всіх випадків життя. Сніданок, перекус, додаток до гарячих напоїв – вони ніколи не будуть зайвими та потішать своїм особливим смаком.
Булочки з корицею – це завжди гарне рішення, яке дозволить додати смаку перерві на роботі або гарно почаювати під час домашніх справ. Готувати їх дуже легко, тому немає нічого дивного у тому, що вони стають частими гостями на наших столах.
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Рецепт булочок з корицею
Час: понад годину
Порцій: 8
Булочки з корицею – завжди доречні / Фото Pexels
Інгредієнти:
тісто:
- 15 грамів вершкового масла;
- 0,5 літра молока;
- 5 грамів свіжих дріжджів;
- 15 грамів цукру;
- чайна ложка солі;
- 1 кілограм борошна.
начинка:
- 7 – 8 грамів розтопленого вершкового масла;
- 10 грамів цукру;
- 1 яйце;
- ложка кориці.
Приготування:
- Масло топимо та змішуємо з молоком. Дріжджі кришимо та розчиняємо у суміші, додаємо цукор, сіль та борошно. Замішуємо тісто, накриваємо та залишаємо підходити на 30 – 40 хвилин.
- Тісто ще раз вимішуємо та ділимо на 3 частини. Кожну тонко розкачуємо у квадрат.
- Змащуємо тісто маслом, змішуємо цукор з корицею та посипаємо зверху.
- Згортаємо тісто у рулети та нарізаємо скибочками товщиною у приблизно 4 сантиметри.
- Викладаємо булочки на деко та залишаємо на 30 хвилин, щоб піднялися. Змащуємо яйцем.
- Випікаємо 5 – 10 хвилин при 250 градусах. Готовність перевіряємо сірником або дерев'яною паличкою.
Смачного!