Булочки сінабони – домашній рецепт, як з магазину

12 серпня 2021 , 10:27
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Джерело:

24 канал

Сінабони – одні з найпопулярніших булочок у світі.Вони легкі в приготуванні, а смак булочок закохає вас з першого шматочка.

Сінабони – популярні булочки з корицею та ароматною помадкою на основі вершкового сиру.

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Історія сінабонів почалася у 1985 році. Річ Комен і його син Грег Комен з Сієтлу, що в США, вирішили створити найсмачніші булочки.

Спільно з кулінарним експертом Джеріліном Брюссом вони винайшли унікальний рецепт смачних булочок, який і досі тримають в секреті. Проте вправні господині "розсекретили" рецепт та сьогодні він у відкритому доступі.

Рецепт булочок сінабони

  • Час: 3 – 4 години
  • Порції: 12 штук
Інгредієнти для тіста:
 – 250 мл теплого молока;
 – 2 шт. курячих яєць;
 – 75 г вершкового масла;
 – 4,5 склянки борошна;
 – 1 ч. л. солі;
 – 100 г цукру;
 – 2,5 ч. л. сухих дріжджів.
Для начинки:
 – 1 склянка коричневого цукру;
 – 2,5 ст. л. меленої кориці;
 – 75 г вершкового масла.
Для помадки:
 – 100 г вершкового сиру;
 – 50 г вершкового масла;
 – 200 г цукрової пудри;
 – ½ ч. л. ванільного цукру або екстракту;
 – дрібка солі.

Приготування:

  1. Для приготування опари змішайте молоко з дріжджами, всипте 1 столову ложку цукру та залишіть в теплому місці на 15 – 20 хвилин.
  1. У окремій мисці збийте яйця з рештою цукру, додайте масло, сіль. Влийте опару та перемішайте.
  1. Невеликими порціями додавайте просіяне борошно до маси та замішуйте тісто для булочок. На вимішування еластичного тіста у вас піде від 7 до 8 хвилин.
  1. Накрийте миску з тісто шаром харчової плівки та залишіть "відпочити" на 50 – 60 хвилин.
  1. Обімніть тісто та знову відправте "відпочити" на 40 – 60 хвилин.
  1. У мисочці змішайте коричневий цукор та корицю.


Приготування булочок / Фото Foog and mood

  1. Присипте стільницю борошном, викладіть тісто та розкачайте в прямокутник розміром приблизно 40x40 сантиметрів і товщиною 5 міліметрів.


Приготування булочок / Фото Foog and mood

  1. Змастіть поверхню тіста розм'якшеним вершковим маслом і рівномірно посипте сумішшю з цукру і кориці. Залиште порожнім три сантиметри від краю, щоб згорнутий рулет добре защепився.
  1. Скрутіть тісто в щільний рулет. Наріжте рулет на 12 частин, товщиною близько 3 сантиметрів.


Приготування булочок / Фото Foog and mood

  1. Змастіть деко для випікання маслом та викладіть в нього сформовані булочки.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте булочки протягом 18 – 25 хвилин.


Приготування булочок / Фото Foog and mood

  1. Для приготування помадки ретельно збийте вершковий сир з маслом, додайте цукрову пудру, ванільний цукор і дрібку солі. Щоб помадкою легше було покрити поверхню булочок, нагрійте її трохи на водяній бані.
  1. Випечені булочки охолодіть та покрийте помадкою. Сінабони готові – смачного!
Автор: Богданна Рибак