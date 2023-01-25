Чому варто додати у бульйон яблуко: розкриваємо секрет

Смачний бульйон завжди доречний на столі. Його рецептів є безліч, і у багатьох з них все вирішують маленькі кулінарні таємниці.

Бульйон – популярний суп, який кожен готує по-різному. Секрет його смаку в правильному складі інгредієнтів. Додавши в суп одне ціле яблуко, ми приємно збагатимо вашу улюблену страву.

До теми Картопля звариться швидше: коли потрібно солити воду

Добре витриманий і виразний бульйон – мрія багатьох гурманів. Є велика кількість добавок, якими можна покращити смак страви. Одним із них є популярний фрукт – яблуко. Продукт подарує супу приємну солодкість та пікантність.

Для кольору та смаку

Яблуко особливо підкреслить смак бульйону. Воно добре поєднується як з курячим, так і з гусячим чи качиним м’ясом. При цьому яблуко не домінує над смаком овочів, додаючи лише ніжний солодкуватий присмак.

Тарілка бульйону – і відмінний настрій гарантовано / Фото pexels

Надзвичайно ароматний варіант бульйону можна отримати, якщо кинути один фрукт у велику каструлю з супом. Яблуко має піти в бульйон разом з іншими овочами – за час приготування воно розм'якшиться та виділить сік.

Перед додаванням у бульйон фрукт потрібно помити, але в жодному разі не можна чистити. Таким чином воно не розвалиться під час варіння, також у ньому збережуться всі цінні поживні речовини.

Що ще варто кинути в бульйон з яблуком

Додавання шматочка імбиру разом з яблуком зробить страву пікантнішою. Також у бульйоні з яблуком добре поєднуються азійські пікантні спеції.