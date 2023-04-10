Два в одному – тепер готуватимете улюблений смаколик тільки так
10 квітня 2023, 14:43Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Хочете спробувати щось нове з вуличної їжі? Приготуйте бургер в лаваші – це дуже смачно.
Спробуйте бургер в лаваші і ви більше не захочете звичайних бургерів. Такий смаколик готується надзвичайно швидко, а головне – зручно.
Читайте також Коли гості на порозі: 3 варіанти страв із курочки для великих компаній
М'ясний фарш можна змінювати: використовуйте курячий, свинячий, яловичий або мікс. Смак страви від цього не погіршиться.
Рецепт бургера в лаваші
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- ️З'єднуємо фарш, сіль, перець, сухий часник, ділимо на 2 частини і кожну тоненьким шаром розподіляємо по лавашу.
- ️Підсмажуємо на сковороді з каплею олії ~ 2-3 хв зі сторони котлети до її готовності.
- ️Відразу викладаємо на гарячу котлету сир, додаємо соус реліш, томати, соус для бургера (просто змішайте всі інгредієнти, які зазначені вище), додаємо зверху салатне листя. Формуємо страву.
Смачного!