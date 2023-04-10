Два в одному – тепер готуватимете улюблений смаколик тільки так

Хочете спробувати щось нове з вуличної їжі? Приготуйте бургер в лаваші – це дуже смачно.

Спробуйте бургер в лаваші і ви більше не захочете звичайних бургерів. Такий смаколик готується надзвичайно швидко, а головне – зручно.

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М'ясний фарш можна змінювати: використовуйте курячий, свинячий, яловичий або мікс. Смак страви від цього не погіршиться.

Рецепт бургера в лаваші

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 круглі лаваші чи кругла тортилья;

– 250 грамів фаршу яловичина-свинина;

– сіль, перець, сухий часник;

– 4 – 6 шматочків тостового сиру;

– соус реліш (квашений огірок, цибуля, майонез, кетчуп, гірчиця);

– 1 томат;

– салатне листя чи молода капуста.

Для соусу:

– 2 столові ложки кетчупу;

– 1 чайна ложка майонезу;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 чайна ложка соусу реліш;

– сухий часник.

Приготування:

️З'єднуємо фарш, сіль, перець, сухий часник, ділимо на 2 частини і кожну тоненьким шаром розподіляємо по лавашу.

️Підсмажуємо на сковороді з каплею олії ~ 2-3 хв зі сторони котлети до її готовності.

️Відразу викладаємо на гарячу котлету сир, додаємо соус реліш, томати, соус для бургера (просто змішайте всі інгредієнти, які зазначені вище), додаємо зверху салатне листя. Формуємо страву.

Смачного!