Pulled Pork: рецепт справжнього американського бургера з рваною свининою від Ярославського

Талановитий український шеф-кухар, ресторатор та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" розповів, як здивувати близьких смачним американським шедевром – бургером з рваної свинини. Смачно так, що пальчики оближеш!

Pulled Pork вважають стравою барбекю, адже свинину спочатку маринують, далі томлять у спеціальних коптильнях зі справжніми дровами, а потім рвуть і заправляють соусом. Подають рвану свинину з хрумкими булками та соленими огірками.

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Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом смачного, а головне справжнього американського бургера з рваною свининою. Ви можете приготувати бургери власноруч на вечірку, ситну вечерю або на сімейні посиденьки.

Рецепт бургера з рваною свининою

Час: 3 години + від 2 – 10 годин на маринування

3 години + від 2 – 10 годин на маринування Порції: 3 – 4



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Наріжте свинину великими шматками. Якщо у свинині є багато зайвого жиру – зріжте його та обсмажте на сковорідці. Далі на ньому можна смажити м'ясо.





Скріншот з відео

У глибокій мисці змішайте спеції, цукор, сіль та м'ясо. Ретельно розімніть руками м'ясо, накрийте шаром харчової плівки та залишіть в прохолодному місці на кілька годин. Якщо є час – залишіть на ніч в холодильнику.





Скріншот з відео

У сковорідці з товстим дном або гусятниці розігрійте олію або жир з м'яса. Обсмажте свинину зі всіх сторін до золотистої скоринки.





Скріншот з відео

Залийте свинину пивом та накрийте кришкою. Тушкуйте м'ясо на маленькому вогні 2 – 2,5 години. Шматочки мають розпадатися на волокна та бути м'якими. При необхідності можна підлити трохи води в процесі, якщо сидр або пиво випарується.





Скріншот з відео

Коли м'ясо повністю готове, відкрийте кришку, щоб випарувалась зайва волога — соусу повинно трохи бути. Перекладіть його в миску або розімніть ложкою одразу в сковорідці чи гусятниці.

Соус до рваної свинини

Змішайте всі інгредієнти для соусу та заправте ним рвану свинину.





Скріншот з відео

Ретельно перемішайте та викладіть ще гарячу масу на підрум'янену булку.





Скріншот з відео

Додатково до бургера можна додати ще мариновані огірки та червону мариновану цибулю. Смачного!

– 900 г свинячої лопатки;– 1,5 ст. л. цукру;– 9 г солі;– 1 ст. л. спецій "Креольська суміш;– 1 ст. л. спецій "Барбекю";– чорний мелений перець;– 200 г світлого пива або сидру;– 30 мл рослинної олії.– 100 г кетчупу;– 25 г гірчиці в зернах або 5 – 10 г звичайної;– соус ворчестер на ваш смак;– яблучний оцет на ваш смак;– дрібка солі.