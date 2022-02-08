Бурито-боул із куркою: ситна страва з мексиканським характером

Ніжне м'ясо в барвистому розмаїтті овочів та зелені – це і є бурито-боул. Обов'язково подавайте його в глибоких мисочках. Цього вимагають звичай і сама назва.

Адже burrito bowl – це бурито в мисці. Слинки течуть від самого лише вигляду цієї яскравої страви!

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Що додавати в бурито-боул: кінзу чи петрушку, вирішує лише ваш смак.

Бурито-боул із куркою: рецепт

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4



Фото Café delites

Інгредієнти:

– 2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма;

– 1 столова ложка соняшникової олії;

– 1 великий зубчик часнику;

– ½ чайної ложки меленого чилі;

– ​1 чайна ложrа меленого кмину;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка подрібненої свіжої кінзи (або петрушки);

– 4 великих курячих стегенця без шкіри та кісток;

– 2 великих болгарських перці.

Для рису:

– ½ склянки довгозернистого білого рису;

– 1 склянка курячого бульйону;

– 1 зубчик часнику;

– 1 – 2 столові ложки соку лайма;

– 2 – 3 столові ложки дрібно нарізаної петрушки.



Для боулу:

– 5 склянок салату ромен;

– 200 грамів консервованої чорної квасолі;

– 200 грамів консервованої кукурудзи;

– ½ червоної цибулини;

– 1 авокадо.



Для соусу:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 3 столові ложки свіжовичавленого соку лайма;

– 1 столова ложка дрібно нарізаної петрушки;

– 1 зубчик часнику;

– ½ чайної ложки цукру;

– ¼ чайної ложки меленого кмину;

– ½ чайної ложки солі;

– ½ чайної ложки пластівців червоного чилі (за бажанням).

Приготування:

Змішайте в глибокій мисці сік лайма, олію, подрібнений часник, кмин, сіль, чилі, а також кінзу або петрушку. Замаринуйте в цій суміші курячі стегенця на 30 хвилин.

Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній філе курячих стегенець. Перекладіть м'ясо на таріль, накрийте фольгою й залиште відпочити.



Фото Café delites

Нарізаний шматочками солодкий перець перекладіть до сковороди, скропіть олією й готуйте до м'якості. Присмачте сіллю та перцем.

Рис промийте, висипте до каструлі з курячим бульйоном та часником і на середньому вогні доведіть до кипіння. Щойно бульйон закипить, зменште вогонь і накрийте рис кришкою.

Змішайте готовий рис із соком лайма та дрібно нарізаною петрушкою. Якщо потрібно, ще раз посоліть і поперчіть.



Фото Café delites

З'єднайте в окремій мисочці всі інгредієнти для соусу.

Змішайте листя салату, квасолю, кукурудзу, цибулю та перець і розкладіть у 4 круглі мисочки.

Додайте в мисочки нарізану смужками курятину, зверху покладіть скибочки авокадо й полийте все заправкою.

Смачного!