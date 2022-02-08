Бурито-боул із куркою: ситна страва з мексиканським характером
Джерело:Café delites
Ніжне м'ясо в барвистому розмаїтті овочів та зелені – це і є бурито-боул. Обов'язково подавайте його в глибоких мисочках. Цього вимагають звичай і сама назва.
Адже burrito bowl – це бурито в мисці. Слинки течуть від самого лише вигляду цієї яскравої страви!
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Що додавати в бурито-боул: кінзу чи петрушку, вирішує лише ваш смак.
Бурито-боул із куркою: рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Фото Café delites
Інгредієнти:
– 2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма;
– 1 столова ложка соняшникової олії;
– 1 великий зубчик часнику;
– ½ чайної ложки меленого чилі;
– 1 чайна ложrа меленого кмину;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка подрібненої свіжої кінзи (або петрушки);
– 4 великих курячих стегенця без шкіри та кісток;
– 2 великих болгарських перці.
Для рису:
– ½ склянки довгозернистого білого рису;
– 1 склянка курячого бульйону;
– 1 зубчик часнику;
– 1 – 2 столові ложки соку лайма;
– 2 – 3 столові ложки дрібно нарізаної петрушки.
Для боулу:
– 5 склянок салату ромен;
– 200 грамів консервованої чорної квасолі;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– ½ червоної цибулини;
– 1 авокадо.
Для соусу:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 3 столові ложки свіжовичавленого соку лайма;
– 1 столова ложка дрібно нарізаної петрушки;
– 1 зубчик часнику;
– ½ чайної ложки цукру;
– ¼ чайної ложки меленого кмину;
– ½ чайної ложки солі;
– ½ чайної ложки пластівців червоного чилі (за бажанням).
Приготування:
- Змішайте в глибокій мисці сік лайма, олію, подрібнений часник, кмин, сіль, чилі, а також кінзу або петрушку. Замаринуйте в цій суміші курячі стегенця на 30 хвилин.
- Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній філе курячих стегенець. Перекладіть м'ясо на таріль, накрийте фольгою й залиште відпочити.
Фото Café delites
- Нарізаний шматочками солодкий перець перекладіть до сковороди, скропіть олією й готуйте до м'якості. Присмачте сіллю та перцем.
- Рис промийте, висипте до каструлі з курячим бульйоном та часником і на середньому вогні доведіть до кипіння. Щойно бульйон закипить, зменште вогонь і накрийте рис кришкою.
- Змішайте готовий рис із соком лайма та дрібно нарізаною петрушкою. Якщо потрібно, ще раз посоліть і поперчіть.
Фото Café delites
- З'єднайте в окремій мисочці всі інгредієнти для соусу.
- Змішайте листя салату, квасолю, кукурудзу, цибулю та перець і розкладіть у 4 круглі мисочки.
- Додайте в мисочки нарізану смужками курятину, зверху покладіть скибочки авокадо й полийте все заправкою.
Смачного!