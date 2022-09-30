Таким делікатесом ви здивуєте будь-кого: як заготувати на зиму буряки у меді
30 вересня 2022 , 08:18Читать новость на русском
Джерело:Przyslij Przepis
Підготовка до зими – вкрай важливий процес, адже так приємно посмакувати плодами своєї праці, коли за вікном завірюха. Особливо це стосується закруток, які неможливо назвати банальними.
Заготівля буряків не зиму – не надто популярний процес в українських господинь. А дарма – солодкуватий присмак буряка у медовому розсолі фантастично пасуватиме до салатів, гарнірів та бутербродів.
Буде цікаво Гастровихідні вдома: готуємо швидкі страви з курятини
Головна порада для цього рецепту: обрати дрібні бурячки, які можна буде класти у банки цілими.
Рецепт буряків у медовому розсолі
Час: 1 година
Порцій: 8
Неочікувана закрутка / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- 3 кілограми буряка;
- літр води;
- 150 мілілітрів меду;
- 250 мілілітрів оцту;
- 5 лаврових листків;
- 10 зерен духмяного перцю;
- столова ложка солі;
- 5 зубчиків часнику.
Приготування:
- Буряки відварюємо у підсоленій воді, а потім даємо вистигнути. Після цього очищаємо овоч від шкірки та кладемо у банки. Якщо обрали більші плоди – нарізаємо їх меншими шматками.
- Додаємо до води решту інгредієнтів та даємо розсолу закипіти. Ретельно перемішуємо, щоб мед розчинився.
- Заливаємо буряк гарячим розсолом. Щільно закриваємо банки та пастеризуємо до 20 хвилин.
- Викладаємо банки та перевертаємо догори дном до повного вистигання. Після цього зберігаємо закрутку у прохолодному місці.