Таким делікатесом ви здивуєте будь-кого: як заготувати на зиму буряки у меді

Підготовка до зими – вкрай важливий процес, адже так приємно посмакувати плодами своєї праці, коли за вікном завірюха. Особливо це стосується закруток, які неможливо назвати банальними.

Заготівля буряків не зиму – не надто популярний процес в українських господинь. А дарма – солодкуватий присмак буряка у медовому розсолі фантастично пасуватиме до салатів, гарнірів та бутербродів.

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Головна порада для цього рецепту: обрати дрібні бурячки, які можна буде класти у банки цілими.

Рецепт буряків у медовому розсолі

Час: 1 година

Порцій: 8

Неочікувана закрутка / Фото Pixabay

Інгредієнти:

3 кілограми буряка;

літр води;

150 мілілітрів меду;

250 мілілітрів оцту;

5 лаврових листків;

10 зерен духмяного перцю;

столова ложка солі;

5 зубчиків часнику.

Приготування: