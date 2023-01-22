Суп з курячими сердечками: бюджетний рецепт на всю родину
22 січня 2023, 09:30Читать новость на русском
Джерело:Сook with me at home
Якщо ви любите курячі супи, пропонуємо спробувати цей – з сердечок та гречки.
Коли не завжди є час куховарити щодня, є чудове рішення – варимо суп на кілька днів.
Читайте також Вареники на кефірі: родинний рецепт Ярославського
Пропонуємо рецепт з курячих сердець, гречки та картоплі. Він ситний, бюджетний та неймовірно смачний.
Рецепт курячого супу з серцями
- Час: 2 години
- Порції: 8 – 10
– 650 грамів курячих сердець;
– 2 курячих стегна;
– 4 – 5 картоплин;
– 1 морква;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 зубчики часник;
– 30 мілілітрів олії;
– 100 грамів гречки;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– зелень.
Приготування:
- Курячі стегна промиваємо, просушуємо паперовими рушниками. Для бульйону замість стегна можна використати крильця, гомілки, суповий набір. Сердечка також миємо. Прибираємо з них зайве: шматки жиру та плівки і розрізаємо кожне на 2 – 4 шматочки.
- Перекладаємо курятину та сердечка в каструлю, заливаємо водою, щоб лиш покрило зверху. Доводимо до кипіння. Після цього зливаємо всю воду, за потреби промиваємо і наливаємо нову воду. Повторюємо процедуру ще раз. На третій раз заливаємо 3 літри води і варимо бульйон близько 40 хвилин на маленькому вогні після закипання.
- Картоплю, моркву, цибулю та часник очищаємо. Нарізаємо все на шматочки: картоплю середніми кубиками, моркву, цибулю маленькими кубиками. Часник подрібнюємо ножем.
- Після 40 хвилин варіння бульйону всипаємо у каструлю картоплю.
- Моркву та цибулю обсмажуємо на розігрітій олії на маленькому вогні на сковорідці. Овочі мають бути м’якими, але не підсмаженими. Додаємо подрібнений часник, перемішуємо і вимикаємо.
- Гречку можна кілька хвилин потримати у духовці, або на сухій сковороді – так аромат і смак будуть більш виразними.
- Додаємо гречку та овочі в каструлю. Варимо суп ще 15 хвилин. Солимо та перчимо, варимо ще 2 хвилини і вимикаємо.
- Перед подачею посипаємо дрібно посіченою зеленню.
Смачного!