Суп з курячими сердечками: бюджетний рецепт на всю родину

Якщо ви любите курячі супи, пропонуємо спробувати цей – з сердечок та гречки.

Коли не завжди є час куховарити щодня, є чудове рішення – варимо суп на кілька днів.

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Пропонуємо рецепт з курячих сердець, гречки та картоплі. Він ситний, бюджетний та неймовірно смачний.

Рецепт курячого супу з серцями

Час: 2 години

2 години Порції: 8 – 10

– 650 грамів курячих сердець;– 2 курячих стегна;– 4 – 5 картоплин;– 1 морква;– 1 ріпчаста цибуля;– 3 зубчики часник;– 30 мілілітрів олії;– 100 грамів гречки;– сіль;– чорний мелений перець;– зелень.

Приготування:

Курячі стегна промиваємо, просушуємо паперовими рушниками. Для бульйону замість стегна можна використати крильця, гомілки, суповий набір. Сердечка також миємо. Прибираємо з них зайве: шматки жиру та плівки і розрізаємо кожне на 2 – 4 шматочки.

Перекладаємо курятину та сердечка в каструлю, заливаємо водою, щоб лиш покрило зверху. Доводимо до кипіння. Після цього зливаємо всю воду, за потреби промиваємо і наливаємо нову воду. Повторюємо процедуру ще раз. На третій раз заливаємо 3 літри води і варимо бульйон близько 40 хвилин на маленькому вогні після закипання.

Картоплю, моркву, цибулю та часник очищаємо. Нарізаємо все на шматочки: картоплю середніми кубиками, моркву, цибулю маленькими кубиками. Часник подрібнюємо ножем.

Після 40 хвилин варіння бульйону всипаємо у каструлю картоплю.

Моркву та цибулю обсмажуємо на розігрітій олії на маленькому вогні на сковорідці. Овочі мають бути м’якими, але не підсмаженими. Додаємо подрібнений часник, перемішуємо і вимикаємо.

Гречку можна кілька хвилин потримати у духовці, або на сухій сковороді – так аромат і смак будуть більш виразними.

Додаємо гречку та овочі в каструлю. Варимо суп ще 15 хвилин. Солимо та перчимо, варимо ще 2 хвилини і вимикаємо.

Перед подачею посипаємо дрібно посіченою зеленню.

Смачного!