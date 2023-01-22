Суп з курячими сердечками: бюджетний рецепт на всю родину

22 січня 2023, 09:30
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Джерело:

Сook with me at home

Якщо ви любите курячі супи, пропонуємо спробувати цей – з сердечок та гречки.

Коли не завжди є час куховарити щодня, є чудове рішення – варимо суп на кілька днів.

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Пропонуємо рецепт з курячих сердець, гречки та картоплі. Він ситний, бюджетний та неймовірно смачний.

Рецепт курячого супу з серцями

  • Час: 2 години
  • Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
 – 650 грамів курячих сердець;
 – 2 курячих стегна;
 – 4 – 5 картоплин;
 – 1 морква;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 3 зубчики часник;
 – 30 мілілітрів олії;
 – 100 грамів гречки;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – зелень.

Приготування:

  • Курячі стегна промиваємо, просушуємо паперовими рушниками. Для бульйону замість стегна можна використати крильця, гомілки, суповий набір. Сердечка також миємо. Прибираємо з них зайве: шматки жиру та плівки і розрізаємо кожне на 2 – 4 шматочки.
  • Перекладаємо курятину та сердечка в каструлю, заливаємо водою, щоб лиш покрило зверху. Доводимо до кипіння. Після цього зливаємо всю воду, за потреби промиваємо і наливаємо нову воду. Повторюємо процедуру ще раз. На третій раз заливаємо 3 літри води і варимо бульйон близько 40 хвилин на маленькому вогні після закипання.
  • Картоплю, моркву, цибулю та часник очищаємо. Нарізаємо все на шматочки: картоплю середніми кубиками, моркву, цибулю маленькими кубиками. Часник подрібнюємо ножем.
  • Після 40 хвилин варіння бульйону всипаємо у каструлю картоплю.
  • Моркву та цибулю обсмажуємо на розігрітій олії на маленькому вогні на сковорідці. Овочі мають бути м’якими, але не підсмаженими. Додаємо подрібнений часник, перемішуємо і вимикаємо.
  • Гречку можна кілька хвилин потримати у духовці, або на сухій сковороді – так аромат і смак будуть більш виразними.
  • Додаємо гречку та овочі в каструлю. Варимо суп ще 15 хвилин. Солимо та перчимо, варимо ще 2 хвилини і вимикаємо.
  • Перед подачею посипаємо дрібно посіченою зеленню.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак