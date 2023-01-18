Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з читачами родинним рецептом вареників на кисляку (густому кефірі).
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Бабуся Володимира Ярославського готувала їх виключно на пару, адже так вони виходять особливими та неповторними. Яку начинку обирати до страви вирішувати вам: картопля, сир, гриби, печінка чи вишні.
Рецепт тіста для вареників
- Час: 30 хвилин
- Порції: 30 – 40 штук
Приготування:
- У кефір додаємо сіль та жовток, соду та швиденько перемішуємо.
- Висипаємо борошно і вимушуємо тісто. Залишаємо його на 20 хвилин відпочити.
Приготування:
- Змішуємо інгредієнти для начинки та перетираємо виделкою в однорідну масу.
- Тісто розкачуємо на невеликій кількості борошна. Формочкою формуємо круглі заготовки, а на низ викладаємо багато начинки.
- Обережно заліплюємо їх та робимо красиву косичку – вона буде тримати начинку поки вареник збільшуватиметься під час приготування.
- Каструлю замотану марлею з мискою зверху з таким самим діаметром, як і каструля викладаємо на плиту. Коли каструля з мискою на плиті, вода кипить і пару повно – викладаємо вареники, накриваємо мискою і залишаємо готуватись на 4 хвилини.
- Готові вареники викладаємо в миску з вершковим маслом. Подаємо їх зі сметаною.
️Нехай смакує!