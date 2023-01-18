Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з читачами родинним рецептом вареників на кисляку (густому кефірі).

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Бабуся Володимира Ярославського готувала їх виключно на пару, адже так вони виходять особливими та неповторними. Яку начинку обирати до страви вирішувати вам: картопля, сир, гриби, печінка чи вишні.

Рецепт тіста для вареників

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 30 – 40 штук

Інгредієнти:

– 330 грамів густого кефіру;

– яєчний жовток;

– 500 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 4 – 5 грамів соди.

Приготування:

У кефір додаємо сіль та жовток, соду та швиденько перемішуємо.

Висипаємо борошно і вимушуємо тісто. Залишаємо його на 20 хвилин відпочити.

Інгредієнти для начинки:

– свіжий домашній сир;

– яєчний жовток;

– цукор.

Приготування:

Змішуємо інгредієнти для начинки та перетираємо виделкою в однорідну масу.

Тісто розкачуємо на невеликій кількості борошна. Формочкою формуємо круглі заготовки, а на низ викладаємо багато начинки.

Обережно заліплюємо їх та робимо красиву косичку – вона буде тримати начинку поки вареник збільшуватиметься під час приготування.

Каструлю замотану марлею з мискою зверху з таким самим діаметром, як і каструля викладаємо на плиту. Коли каструля з мискою на плиті, вода кипить і пару повно – викладаємо вареники, накриваємо мискою і залишаємо готуватись на 4 хвилини.

Готові вареники викладаємо в миску з вершковим маслом. Подаємо їх зі сметаною.

️Нехай смакує!