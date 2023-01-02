Саме те, що треба на свята: часникове масло з унікальним інгредієнтом

2 січня 2023, 20:45
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Джерело:

haps

Часникове масло – чудовий інгредієнт для безлічі святкових страв. Його аромат підкорює одразу, але його можна зробити ще глибшим за допомогою секретного інгредієнта.

Часникове масло є універсальним продуктом, який чудово доповнює салати, канапки, маринади для м'яса та може стати основою для соусу. Якщо ви полюбляєте чаклувати з травами та смаками, то цей рецепт саме для вас.

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Аромат часникового масла може поглибити черемша, але якщо немає змоги додати її до страви – не варто розчаровуватися, адже й без цього компонента вона не розчарує нікого.

Рецепт часникового масла

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Смачненьке до свят / Фото haps

Інгредієнти:

  • упаковка масла;
  • ложка давленого часнику;
  • ложка черемші;
  • прованські трави (кількість регулюємо до своїх вподобань);
  • сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Масло дістаємо з холодильника заздалегідь, воно повинне бути м'яким.
  2. Ретельно перемішуємо масло з часником.
  3. Додаємо прованські трави і ще раз добре перемішуємо, у процесі солимо та перчимо до смаку.
  4. За бажанням на цьому етапі можна поекспериментувати та додати інші улюблені спеції.
  5. Перемішуємо, поки всі інгредієнти добре не поєднаються, маса повинна бути однорідною.
  6. Ставимо часникове масло у холодильник до застигання.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська