Саме те, що треба на свята: часникове масло з унікальним інгредієнтом
2 січня 2023, 20:45Читать новость на русском
Джерело:haps
Часникове масло – чудовий інгредієнт для безлічі святкових страв. Його аромат підкорює одразу, але його можна зробити ще глибшим за допомогою секретного інгредієнта.
Часникове масло є універсальним продуктом, який чудово доповнює салати, канапки, маринади для м'яса та може стати основою для соусу. Якщо ви полюбляєте чаклувати з травами та смаками, то цей рецепт саме для вас.
Читайте також Зіркові гості та відомі бренд-шефи: хто став першим учасником нового кулінарного кастинг-шоу
Аромат часникового масла може поглибити черемша, але якщо немає змоги додати її до страви – не варто розчаровуватися, адже й без цього компонента вона не розчарує нікого.
Рецепт часникового масла
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Смачненьке до свят / Фото haps
Інгредієнти:
- упаковка масла;
- ложка давленого часнику;
- ложка черемші;
- прованські трави (кількість регулюємо до своїх вподобань);
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Масло дістаємо з холодильника заздалегідь, воно повинне бути м'яким.
- Ретельно перемішуємо масло з часником.
- Додаємо прованські трави і ще раз добре перемішуємо, у процесі солимо та перчимо до смаку.
- За бажанням на цьому етапі можна поекспериментувати та додати інші улюблені спеції.
- Перемішуємо, поки всі інгредієнти добре не поєднаються, маса повинна бути однорідною.
- Ставимо часникове масло у холодильник до застигання.