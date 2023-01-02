Саме те, що треба на свята: часникове масло з унікальним інгредієнтом

Часникове масло – чудовий інгредієнт для безлічі святкових страв. Його аромат підкорює одразу, але його можна зробити ще глибшим за допомогою секретного інгредієнта.

Часникове масло є універсальним продуктом, який чудово доповнює салати, канапки, маринади для м'яса та може стати основою для соусу. Якщо ви полюбляєте чаклувати з травами та смаками, то цей рецепт саме для вас.

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Аромат часникового масла може поглибити черемша, але якщо немає змоги додати її до страви – не варто розчаровуватися, адже й без цього компонента вона не розчарує нікого.

Рецепт часникового масла

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Смачненьке до свят / Фото haps

Інгредієнти:

упаковка масла;

ложка давленого часнику;

ложка черемші;

прованські трави (кількість регулюємо до своїх вподобань);

сіль та перець до смаку.

Приготування: