Щоб жити здорово й довго, як греки: чому середземноморська кухня така корисна

Учені дослідили: у Греції та й усьому Середземномор'ї – найнижчий рівень серцево-судинних захворювань і найбільша тривалість життя. І все – завдяки раціону, Що ж такого особливого їдять греки, зараз розповімо.

В основі грецької кухні – овочі, зелень, сири та, звісно ж, оливкова олія. Отже, смакувати корисними грецькими стравами можна й в Україні.

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Приміром, усесвітньо відомий грецький салат складається з помідорів, огірків, перцю, червоної цибулі, оливок, а також сиру фета. Більш ситні білкові страви готуються на основі бобових: квасолі, сочевиці та гороху.

Корисно та смачно / Фото unsplash

До грецького столу також входять шпинат і кабачки. Спанакопіта – це смачна грецька запіканка, яка готується зі шпинатом і фетою, а також тісто філо.

Рибу в грецькій кухні подають різними способами. Найпопулярнішими є жирна морська риба: тунець, скумбрія, окунь і морський лящ. Вони є багатим джерелом ненасичених жирних кислот, які знижують рівень поганого холестерину і захищають від серцевих захворювань. Рибу приправляють свіжою зеленню і часником, а потім запікають, смажать або варять. Її часто подають у тісті з часниковим соусом або в лимонному маринаді.

Апетитні здорові делікатеси / Фото unsplash

Греки також люблять курятину. Її смачно тушкують чи запікають. Секрет грецької кухні – корисні та ароматні добавки. Більшість страв включають оливкову олію та свіжу зелень: чабер, орегано, розмарин, чебрець, лавровий лист, м’яту та петрушку. Всі вони дуже позитивно впливають на організм.

Секрети міцного здоров’я / Фото unsplash

Грецькі десерти створені на основі фруктів: кавунів, абрикосів, слив та цитрусових. Солодка альтернатива – десерти на основі натурального йогурту, меду та горіхів. Вони зміцнюють імунітет, стимулюють роботу мозку і знижують рівень поганого холестерину. Йогурт, з іншого боку, є цінним джерелом кальцію, який зміцнює кістки.

Найсолодший грецький десерт – галактобуреко – поєднання манного крему, тіста філо та цитрусово-коричного сиропу. Делікатес настільки калорійний, що його подають у вигляді невеликих кубиків.