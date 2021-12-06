Червоний оксамит – торт, що запалює серця: рецепт від кондитерки

Цей торт, без сумніву, можна назвати справжнім витвором мистецтва. Яскраві пухкі бісквітні коржі, ніжний вершковий крем та ягідна начинка – "Червоний оксамит" закохає вас з першого шматочка!

Червоний оксамит – улюблений десерт американців. Перший оксамитовий торт народився у 1800-х роках, коли американські кухарі шукали щось нове в кондитерському мистецтві.

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В ході кулінарних експериментів, поєднанні різних інгредієнтів у кухарів вийшли незвично яскраві коржі, які спочатку прозвали диявольськими. Суперечка з приводу кольору все ще обговорюється: деякі вважають, що це викликано хімічною реакцією між какао і кислотою, тоді як інші звинувачують коричневий цукор, який спочатку називався червоним цукром.

Після 1930-х років виникла перша сучасна назва торт – Red Velvet.

Торт "Червоний оксамит"

Час: 1 день

1 день Порції: 8



Червоний оксамит / Фото Ґазетт Україна

– 100 грамів сирих яєць (125 грамів/155 грамів/190 грамів);– 170 грамів цукру (215 грамів/265 грамів/325 грамів);– 150 грамів кефіру (190 грамів/235 грамів/285 грамів);– 70 грамів вершкового масла (90 грамів/110 грамів/135 грамів);– 3 грами розпушувача для тіста (4 грами/5 грамів/6 грамів);– 3 грами харчової соди (4 грами/5 грамів/6 грамів);– 5 грамів какао (6 грамів/ 8 грамів/10 грамів);– 200 грамів борошна (250 грамів/310 грамів/380 грамів);– водорозчинний барвник (полуниця+малина).

Розрахунок на форму 16 сантиметрів, в дужках на форми: 18/20/22 сантиметри.

⁣Приготування:⁣

Розігрійте духовку в режимі "Конвекція" до 165 градусів.

У чаші кухонного комбайна змішайте яйця, цукор, барвник та збийте до стійких піків.

Розтопіть у мікрохвильовці вершкове масло та влийте його до яєчної маси.

Додайте кефір та дбайливо перемішайте.

Окремо змішайте борошно, какао, розпушувач та соду.

Просійте сухі інгредієнти через сито та додайте до яєчної суміші.

Перемішайте всі інгредієнти до консистенції однорідного тіста.

Дно форми вкрийте фольгою, вилийте тісто. Зверху на форму помістіть щось важке.

Випікайте бісквіт в духовці 40 хвилин.

Бісквіт повинен повністю охолонути у формі. Загорніть все шаром харчової плівки та відправте в холодильник на ніч.

Полунична начинка

– 200 грамів полуничного пюре (260 грамів/330 грамів/400 грамів)⁣;– 120 грамів лимонного соку (25 грамів/33 грами/40 грамів)⁣;– 50 грамів цукру (65 грамів/80грамів/100 грамів)⁣;– 12 грамів кукурудзяного крохмалю (15 грамів/20 грамів/25 грамів)⁣;– 6 грамів желатину+30 мілілітрів води (8 грамів + 40 мілілітрів/10 грамів + 50 мілілітрів/12 грамів + 60 мілілітрів).

Розрахунок на 2 форми діаметром 14 сантиметрів, в дужках на форми: 16/18/20 сантиметрів.



Червоний оксамит в розрізі / Фото Кондитерська

Приготування:

Замочіть желатин водою, щоб він набух.

Змішайте полуничне пюре з цукром та крохмалем.

Влийте лимонний сік та перемішайте.

Відправте все на плиту та заваріть крохмаль при постійному помішуванні.

Зніміть з плити, додайте набухлий желатин та перемішайте.

Візьміть два однакових кільця, сформуйте дно харчовою плівкою. Борти в середині форм вкрийте бордюрною стрічкою.

Розлийте масу по формах (по 150 грамів) та залишіть охолоджуватися.

Відправте в холодильник на кілька годин.

Крем-чіз

– 150 грамів маскарпоне (190 грамів/235 грамів/285 грамів);– 250 грамів крем-сиру (315 грамів/390 грамів/475 грамів)⁣;– 400 мілілітрів жирних вершків (500 мілілітрів/620 мілілітрів/760 мілілітрів);– 100 грамів цукрової пудри (125 грамів/155 грамів/190 грамів).

Розрахунок на форму 16 сантиметрів, в дужках на форми: 18/20/22 сантиметрів.

Для декору:

свіжа полуниця;

м'ята.

⁣Приготування:

З'єднайте всі інгредієнти в чаші кухонного комбайна та перебийте до стійкої маси.

Зніміть форму з бісквіта та розріжте повздовж на 4 коржі.

Перекладіть 2/3 частини крему в кондитерський мішок без насадки.

Викладіть крем на перший корж спіраллю від центру до країв, розрівняйте.

З крему зробіть бортик та викладіть в центр полуничний шар.

Зверху знову змастіть кремом та викладіть другий корж.

Повторіть ще раз пункти 4, 5 і 6.

Вирівняйте борти кремом.

Викладіть крем на верхівку торта та розрівняйте.

З коржа, що залишився, зробіть крихту та задекоруйте нею торт з боків.

Крем, що залишився перекладіть в кондитерський мішок з насадкою "Сент-Оноре" та відсадіть його на торт.

В середину викладіть свіжу полуницю та м'яту.

Торт готовий, смачного!