Насіння чіа: користь та шкода для організму

У чому користь маленьких зерняток чіа, які дуже популярні серед прихильників здорового харчування, які протипоказання та використання у кулінарії.

Насіння чіа (або іспанська шавлія) популярні у США. Походить з Мексики. Буває білого, чорного, сірого кольорів.

Читайте також Три фруктові пудинги з насінням чіа: рецепти від Тані Литвинової

– користь

Насіння містить білки, селен, магній, кальцій, фосіор, залізо, омега-3, омега-6, антиоксиданіти. Джерело – клітковини та вітамінів групи В (В1, В2, В3).

При вживанні знижується рівень холестерину, нормалізує тиск, рівень цукру в крові, сприяє зміцненню кісток та збільшення м'язової сили, зміцнює імунітет, покращують роботу сердцево-судинної, нервової систем, сприяє зниженню депресії та стресу, забезпечує відчуття ситості.

– протипоказання

Надмірне вживання може зашкодити здоров'ю.

Не можна вживати насіння при індивідуальній алергії на продукт, а також алергії на кунжут та гірчицю, вагітним та у період лактації, при низькому тиску, підвищеному вмісті тригліцеридів в крові, при хворобах нирок, шлунково-кишкового тракту, лікуванні зубів, гострих запаленнях підшлункової залози, при отруєннях, діареї, під час приймання ліків.

Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Найкраще проконсультуйтесь з лікарем.

– використання в кулінарії

Сніданок з насінням чіа/ Фото Unsplash

Насіння чіа рекомендують вживати, з'єднуючи з рідиною – йогуртом, молоком, водою. Вони набухають та збільшуються, у випічку додають у меленому вигляді. Також чіа додають під час приготування десертів, пудингів, каш, смузі.