Легкий та корисний десерт з насінням чіа та фруктами сподобається усім. Тетяна Литвинова розповідає як приготувати власноруч кокосове, мигдальне молоко до десерту. Можна додавати будь-які улюблені фрукти чи ягоди.

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Фруктові пудинги з насінням чіа

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів молока (кокосове);

– 40 грамів насіння чіа;

– 200 грамів ягоди (малина, полуниця, чорниця).

Кокосове молоко:

– 350 мілілітрів води;

– 100 грамів кокосової стружки.

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів мигдального молока;

– 30 грамів насіння чіа;

– 100 грамів манго;

– 100 грамів ананаса;

– м'ята.

Молоко мигдальне:

– 250 мілілітрів води;

– 80 грамів мигдалю.

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів йогурту 10%;

– 40 грамів насіння чіа;

– 150 грамів полуниці;

– 1 банан;

– 1 чайна ложка меду;

– м'ята.

Для приготування молока мигдаль викладіть у миску, залийте водою, залиште на 30 хвилин, почистіть від шкірки. Горіхи викладіть у чашу блендера, додайте води, подрібніть до однорідної консистенції. Процідіть через сито. Для приготування молока кокосову стружку викладіть у миску, залийте окропом, залиште на 20 хвилин. Викладіть у чашу блендера, додайте води, подрібніть до однорідної консистенції. Процідіть через сито. У склянку з молоком, додайте насіння чіа, ретельно перемішайте. Залиште для набухання на 6-8 годин. Манго помийте, почистіть, наріжте скибочками, подрібніть у блендері до стану пюре. Банан почистіть, полуницю помийте, почистіть, викладіть у чашу блендера, додайте мед, збийте до однорідної консистенції. Ягоди помийте, збийте у блендері до однорідної консистенції. Листочки м'яти помийте. Ананас помийте, почистіть, наріжте кубиками. У склянку викладіть м'яту, насіння чіа у кокосовому молоці, ананас, зверху – пюре манго. У склянку викладіть скибочки полуниці, насіння чіа з йогуртом, пюре з полуницею і бананом. У склянку викладіть насіння чіа у мигдальному молоці, викладіть скибочки ягід, зверху – ягідне пюре. Смачного!

Фруктові пудинги з насінням чіа – рецепти від Тані Литвинової у відео: