Легкий та корисний десерт з насінням чіа та фруктами сподобається усім. Тетяна Литвинова розповідає як приготувати власноруч кокосове, мигдальне молоко до десерту. Можна додавати будь-які улюблені фрукти чи ягоди.
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Фруктові пудинги з насінням чіа
- Для приготування молока мигдаль викладіть у миску, залийте водою, залиште на 30 хвилин, почистіть від шкірки.
- Горіхи викладіть у чашу блендера, додайте води, подрібніть до однорідної консистенції. Процідіть через сито.
- Для приготування молока кокосову стружку викладіть у миску, залийте окропом, залиште на 20 хвилин. Викладіть у чашу блендера, додайте води, подрібніть до однорідної консистенції. Процідіть через сито.
- У склянку з молоком, додайте насіння чіа, ретельно перемішайте. Залиште для набухання на 6-8 годин.
- Манго помийте, почистіть, наріжте скибочками, подрібніть у блендері до стану пюре.
- Банан почистіть, полуницю помийте, почистіть, викладіть у чашу блендера, додайте мед, збийте до однорідної консистенції.
- Ягоди помийте, збийте у блендері до однорідної консистенції.
- Листочки м'яти помийте.
- Ананас помийте, почистіть, наріжте кубиками.
- У склянку викладіть м'яту, насіння чіа у кокосовому молоці, ананас, зверху – пюре манго.
- У склянку викладіть скибочки полуниці, насіння чіа з йогуртом, пюре з полуницею і бананом.
- У склянку викладіть насіння чіа у мигдальному молоці, викладіть скибочки ягід, зверху – ягідне пюре. Смачного!
Фруктові пудинги з насінням чіа – рецепти від Тані Литвинової у відео: