Легкий та корисний десерт з насінням чіа та фруктами сподобається усім. Тетяна Литвинова розповідає як приготувати власноруч кокосове, мигдальне молоко до десерту. Можна додавати будь-які улюблені фрукти чи ягоди.

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Фруктові пудинги з насінням чіа

  1. Для приготування молока мигдаль викладіть у миску, залийте водою, залиште на 30 хвилин, почистіть від шкірки.
  2. Горіхи викладіть у чашу блендера, додайте води, подрібніть до однорідної консистенції. Процідіть через сито.
  3. Для приготування молока кокосову стружку викладіть у миску, залийте окропом, залиште на 20 хвилин. Викладіть у чашу блендера, додайте води, подрібніть до однорідної консистенції. Процідіть через сито.
  4. У склянку з молоком, додайте насіння чіа, ретельно перемішайте. Залиште для набухання на 6-8 годин.
  5. Манго помийте, почистіть, наріжте скибочками, подрібніть у блендері до стану пюре.
  6. Банан почистіть, полуницю помийте, почистіть, викладіть у чашу блендера, додайте мед, збийте до однорідної консистенції.
  7. Ягоди помийте, збийте у блендері до однорідної консистенції.
  8. Листочки м'яти помийте.
  9. Ананас помийте, почистіть, наріжте кубиками.
  10. У склянку викладіть м'яту, насіння чіа у кокосовому молоці, ананас, зверху – пюре манго.
  11. У склянку викладіть скибочки полуниці, насіння чіа з йогуртом, пюре з полуницею і бананом.
  12. У склянку викладіть насіння чіа у мигдальному молоці, викладіть скибочки ягід, зверху – ягідне пюре. Смачного!

Фруктові пудинги з насінням чіа – рецепти від Тані Литвинової у відео:

 