Замість полуниці також можна використовувати сливи, груші чи ягоди. Спробуйте – цей рецепт завжди вдається.
Варто спробувати Італійський полуничний торт: простий рецепт вишуканого десерту
Полуничний тарт
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Духовку розігрійте до 190 градусів. Масло та цукор покладіть в глибоку миску та збийте майже до побіління. Продовжуючи збивати, введіть яйце. Додайте борошно й вимішайте до однорідності. Залиште на 10 хвилин відпочити.
- Викладіть тісто на пергамент, вирізаний по розміру дека. Розкачайте, але не надто тонко.
- У глибокій мисці змішайте всі інгредієнти для начинки. Викладіть її на тісто, розподіляючи та відступаючи від краю 3 – 4 сантиметри. Починаючи від центру, закладіть усе полуницею. Загорніть краї тіста до центру, формуючи галету.
- Змастіть збовтаним білком краї й посипте пластівцями мигдалю. Обережно перемістіть галету на деко й поставте до розігрітої духовки. Запікайте 40 – 45 хвилин. Дістаньте деко з галетою з духовки й залиште та 30-40 хвилин, щоб застиг полуничний сік.