Це треба знати всім: чим корисна полуниця – факти, які вас здивують

1 червня 2024, 18:30
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Цьогоріч сезон полуниці почався раніше. Тому встигніть поласувати цією надкорисною ягодою.

Полуниця містить у собі багато вітамінів. Зокрема, антиоксиданти, які так потрібні нашому організму, інформує Смачно 24.

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Чим корисна полуниця

Полуниця містить у собі 2 вітаміни, які діють як антиоксиданти та перша лінія захисту організму:

  • вітамін A у вигляді бета-каротину;
  • вітамін C у вигляді аскорбінової кислоти.

Зокрема, вони:

  • допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань,
  • покращують функцію судин та тиск, зменшуючи схильність до тромбозу,
  • сприяють очищенню, відновлюючи здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Клітковина та вітаміни, що містяться в полуниці, є важливими для стимуляції детоксикації організму. У ягодах полуниці також є багато флавоноїдів, особливо антоціанідинів, які покращують когнітивні властивості. Тому ця ягода може допомогти з проблемами пам'яті та уникнути розвитку хвороби Альцгеймера та деменції.

У полуниці є й багато марганцю, важливого для нормальної роботи нервової системи та здоров'я мозку. Він також необхідний для формування кісткової та сполучної тканин, згортання крові тощо.

Полуницю використовують навіть у косметології, адже вона добре впливає на імунітет, здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Зокрема, олія з насіння полуниці добре зволожує шкіру. А ось пюре з полуниці використовують для освітлення та живлення шкіри.


Полуниця – дуже корисна / Фото Unsplash

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Італійський пиріг з полуницею

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти для тіста:
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 100 мілілітрів олії;
– 100 мілілітрів молока 2,5%;
– 250 грамів борошна;
– 12 грамів розпушувача.
Для наповнювача:
– 3 столові ложки сиру маскарпоне;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 100 грамів полуниці.

Приготування:

  1. Збийте міксером яйця, цукор та ванільний цукор до побіління.
  2. Налийте олію і молоко та знову збийте до однорідності.
  3. Насипте борошно, розпушувач і перемішайте міксером. Потім ще трохи вимішайте лопаткою.
  4. Форму для випікання застеліть пергаментом і вилийте в неї тісто.
  5. У глибоку тарілку викладіть маскарпоне, додайте яйце, цукрову пудру і збийте міксером до пишної, однорідної маси.
  6. Перекладіть масу в кондитерський мішечок і викладіть на тісто гарним візерунком.
  7. Полуницю промийте і наріжте тонкими скибочками. Викладіть їх на пиріг.
  8. Відправте у духовку, розігріту до 200 градусів, на 25 хвилин. Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.

Автор: Ольга Котів