Цілющий еліксир за безкоштовно: чим корисний березовий сік

22 травня 2024, 16:58
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Березовий сік – справжній цілющий еліксир. Якщо ви встигли цьогоріч його заготувати, вам дуже пощастило.

Березовий сік консервують, заморожують і настоюють на сухофруктах, ягідному соку та різних травах, інформує Смачно 24. Також з нього готують сироп, квас, лимонад тощо.

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Чим корисний березовий сік

Березовий сік містить:

  • вітаміни В1, В2, В4, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, РР,
  • макро- та мікроелементи – залізо, калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, алюміній, марганець, мідь, цирконій, нікель, титан, стронцій, кремній, барій,
  • сапоніни,
  • органічні кислоти,
  • дубильні речовини,
  • фітонциди,
  • вуглеводи,
  • цукри (глюкоза, фруктоза, сахароза)
  • ефірні олії.

З лікувальною метою березовий сік можна пити мінімум двічі в день по пів склянки вранці та ввечері. Загалом його можна випивати від 1 до 2 літрів на день. Березовий сік:

  • володіє сильною антиоксидантною дією;
  • посилює імунітет, підвищує опірність до вірусних інфекцій, вбиває бактерії та мікроби;
  • відновлює сили, підвищує тонус організму та очищає від токсинів;
  • корисний при серцево-судинних захворюваннях, онкології, ожирінні різного ступеня, хворобах суглобів та хребта (радикуліт, ревматизм, артрити, артроз, подагра), ураженнях дихальних шляхів (бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма, туберкульоз), інтоксикації будь-якого походження;
  • покращує обмін речовин, прискорює метаболізм і тонізує нервову систему;
  • очищає кров, підвищує рівень гемоглобіну та виводить шлаки, солі важких металів, токсини, продукти розпаду та інші шкідливі речовини;
  • нормалізує кислотність у шлунку і кишкову мікрофлору;
  • покращує функцію нирок при пієлонефриті.

Також березовий сік корисний у косметологічних ицілях. Зокрема, завдяки йому можна позбутися пігментних плям на шкірі, ран і виразок, вугрів і гнійників, вилікувати екзему, запалення, фурункули.

Також березовий сік відмінно тонізує шкіру, усуває зайву жирність та поліпшує ріст волосся – при втиранні в шкіру голови він запобігає ламкості та усуває лупу.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.


Березовий сік має безліч цілющих властивостей / Фото Depositphotos

Березовий сік з лимоном та м'ятою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 3 літри свіжого соку;
– 1 невелика склянка цукру (приблизно 8 столових ложок);
– 1 чайна ложка лимонної кислоти;
– 2 скибки лимона;
– 1 гілочка свіжої м'яти або декілька листочків.

Приготування:

  1. Сік треба вилити в каструлю та довести до кипіння.
  2. Далі додайте цукор та лимонну кислоту.
  3. На дно банки покладіть м'яту, лимон і все залийте гарячим соком.
  4. Закрутіть металевою кришкою.
Автор: Ольга Котів