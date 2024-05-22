Цілющий еліксир за безкоштовно: чим корисний березовий сік

Березовий сік – справжній цілющий еліксир. Якщо ви встигли цьогоріч його заготувати, вам дуже пощастило.

Березовий сік консервують, заморожують і настоюють на сухофруктах, ягідному соку та різних травах, інформує Смачно 24. Також з нього готують сироп, квас, лимонад тощо.

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Чим корисний березовий сік

Березовий сік містить:

вітаміни В1, В2, В4, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, РР,

макро- та мікроелементи – залізо, калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, алюміній, марганець, мідь, цирконій, нікель, титан, стронцій, кремній, барій,

сапоніни,

органічні кислоти,

дубильні речовини,

фітонциди,

вуглеводи,

цукри (глюкоза, фруктоза, сахароза)

ефірні олії.

З лікувальною метою березовий сік можна пити мінімум двічі в день по пів склянки вранці та ввечері. Загалом його можна випивати від 1 до 2 літрів на день. Березовий сік:

володіє сильною антиоксидантною дією;

посилює імунітет, підвищує опірність до вірусних інфекцій, вбиває бактерії та мікроби;

відновлює сили, підвищує тонус організму та очищає від токсинів;

корисний при серцево-судинних захворюваннях, онкології, ожирінні різного ступеня, хворобах суглобів та хребта (радикуліт, ревматизм, артрити, артроз, подагра), ураженнях дихальних шляхів (бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма, туберкульоз), інтоксикації будь-якого походження;

покращує обмін речовин, прискорює метаболізм і тонізує нервову систему;

очищає кров, підвищує рівень гемоглобіну та виводить шлаки, солі важких металів, токсини, продукти розпаду та інші шкідливі речовини;

нормалізує кислотність у шлунку і кишкову мікрофлору;

покращує функцію нирок при пієлонефриті.

Також березовий сік корисний у косметологічних ицілях. Зокрема, завдяки йому можна позбутися пігментних плям на шкірі, ран і виразок, вугрів і гнійників, вилікувати екзему, запалення, фурункули.

Також березовий сік відмінно тонізує шкіру, усуває зайву жирність та поліпшує ріст волосся – при втиранні в шкіру голови він запобігає ламкості та усуває лупу.

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Березовий сік має безліч цілющих властивостей / Фото Depositphotos

Березовий сік з лимоном та м'ятою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 10

– 3 літри свіжого соку;– 1 невелика склянка цукру (приблизно 8 столових ложок);– 1 чайна ложка лимонної кислоти;– 2 скибки лимона;– 1 гілочка свіжої м'яти або декілька листочків.

Приготування: