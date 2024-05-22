Цілющий еліксир за безкоштовно: чим корисний березовий сік
Березовий сік – справжній цілющий еліксир. Якщо ви встигли цьогоріч його заготувати, вам дуже пощастило.
Березовий сік консервують, заморожують і настоюють на сухофруктах, ягідному соку та різних травах, інформує Смачно 24. Також з нього готують сироп, квас, лимонад тощо.
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Чим корисний березовий сік
Березовий сік містить:
- вітаміни В1, В2, В4, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, РР,
- макро- та мікроелементи – залізо, калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, алюміній, марганець, мідь, цирконій, нікель, титан, стронцій, кремній, барій,
- сапоніни,
- органічні кислоти,
- дубильні речовини,
- фітонциди,
- вуглеводи,
- цукри (глюкоза, фруктоза, сахароза)
- ефірні олії.
З лікувальною метою березовий сік можна пити мінімум двічі в день по пів склянки вранці та ввечері. Загалом його можна випивати від 1 до 2 літрів на день. Березовий сік:
- володіє сильною антиоксидантною дією;
- посилює імунітет, підвищує опірність до вірусних інфекцій, вбиває бактерії та мікроби;
- відновлює сили, підвищує тонус організму та очищає від токсинів;
- корисний при серцево-судинних захворюваннях, онкології, ожирінні різного ступеня, хворобах суглобів та хребта (радикуліт, ревматизм, артрити, артроз, подагра), ураженнях дихальних шляхів (бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма, туберкульоз), інтоксикації будь-якого походження;
- покращує обмін речовин, прискорює метаболізм і тонізує нервову систему;
- очищає кров, підвищує рівень гемоглобіну та виводить шлаки, солі важких металів, токсини, продукти розпаду та інші шкідливі речовини;
- нормалізує кислотність у шлунку і кишкову мікрофлору;
- покращує функцію нирок при пієлонефриті.
Також березовий сік корисний у косметологічних ицілях. Зокрема, завдяки йому можна позбутися пігментних плям на шкірі, ран і виразок, вугрів і гнійників, вилікувати екзему, запалення, фурункули.
Також березовий сік відмінно тонізує шкіру, усуває зайву жирність та поліпшує ріст волосся – при втиранні в шкіру голови він запобігає ламкості та усуває лупу.
Березовий сік має безліч цілющих властивостей / Фото Depositphotos
Березовий сік з лимоном та м'ятою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 10
– 3 літри свіжого соку;
– 1 невелика склянка цукру (приблизно 8 столових ложок);
– 1 чайна ложка лимонної кислоти;
– 2 скибки лимона;
– 1 гілочка свіжої м'яти або декілька листочків.
Приготування:
- Сік треба вилити в каструлю та довести до кипіння.
- Далі додайте цукор та лимонну кислоту.
- На дно банки покладіть м'яту, лимон і все залийте гарячим соком.
- Закрутіть металевою кришкою.