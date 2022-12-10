Здивувати можна навіть яблуками: фаршируємо фрукт кашею
Джерело:prakty kulinarni
Запечені яблука – це чудова закуска, яку можна готувати на всі випадки життя. Особливо смачними виходять фаршировані яблука, адже вони дозволяють поєднувати одразу кілька смаків.
Запечені яблука – одна з улюблених дієтичних страв кожного з нас. Їх можна поєднати з медом та іншими смаколиками, і навіть нафаршувати кашею!
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Яблука з пшоняною кашею можуть стати чудовим дієтичним сніданком або перекусом впродовж дня. Якщо під рукою немає молока, його можна замінити водою, а якщо ви не великий шанувальник кураги – на допомогу прийде мед. Пшоняну кашу краще зварити напередодні, аби прискорити процес приготування яблук.
Рецепт фаршированих запечених яблук
Час: 35 хвилин
Порцій: 4
Смачно та корисно / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 4 яблука;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- 100 грамів пшоняної крупи;
- 400 мілілітрів молока;
- 6 – 8 штук кураги;
- 20 грамів мигдалю;
- дрібка імбирного порошку;
- дрібка кориці;
- столова ложка меду (за бажанням).
Приготування:
- Крупу висипаємо у каструлю, заливаємо молоком і половиною склянки води, додаємо порізані курагу та мигдаль. Приправляємо імбирем та корицею. Варимо 12 хвилин, періодично помішуємо.
- Яблука миємо, зрізаємо верхівку та видаляємо насіння. Збризкуємо середину фрукта лимонним соком.
- Начиняємо яблука, накриваємо "шапочками" та випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.
Смачного!