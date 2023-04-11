Чи є альтернатива: чим можна замінити сир Пармезан

Кожен, хто любить італійську кухню, знає, що сир Пармезан є її невіддільною складовою. Оригінальний італійський Пармезан важко знайти, до того ж його вартість добре "кусається". Чи можна якісно замінити цей інгредієнт – читайте у матеріалі.

Пармезан, або італійською Parmigiano Reggiano, є найвідомішим італійським сиром у світі. Це твердий сир, який витримують у росзсолі кілька місяців.

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Виробляється з коров'ячого молока корів породи Реджана. Цей сир створили монахи бенедиктинці та цистеріанці ще в 11 столітті. Італійці використовують Пармезан практично у всіх стравах. Його подають до піци, пасти з соусами, ризотто або супів.

Чи можна замінити пармезан

За справжній Пармезан італійського виробництва потрібно заплатити багато, а купити його не так просто. Однак у продуктових магазинах пропонуються інші сорти сиру, які можуть замінити італійський делікатес.

Гран Падано

Це найкраща заміна Пармезану. Виготовляється з коров'ячого молока, дозріває мінімум дев'ять місяців. Має ніжний смак з легкою горіховою ноткою. Він твердий, хрусткий, його легко різати й натирати. Ви можете використовувати його як повноцінну заміну Пармезану.

Сир – обов'язковий інгредієнт багатьох страв / Фото unsplash

Пекоріно Романо

Це твердий сир тривалого дозрівання з коров'ячого молока. Має інтенсивний горіхово-пряний смак. Добре підходить як доповнення до страв і прикраса до вже готової їжі. Ідеально поєднується з пастою, піцою та томатним соусом.

Чеддер

Англійський чеддер має вершково-горіховий смак, схожий на Пармезан. Відрізняється від італійського сиру м'якістю і пластичністю. Його смак досить солоний, гострий і горіховий. Ідеально підходить для соусів, страв в духовці або піци. Добре смакує з грінками.

Сир Гауда

Оригінальний сир Гауда родом з Нідерландів. Це м'який, ніжний і солоний сир з горіховим присмаком. Це не точний еквівалент Пармезану, але він чудово підходить як інгредієнт для соусів і запіканок, оскільки легко тане. Також ним можна прикрасити багато страв і подати як один з елементів сирної дошки.

Сир фета

Пармезан може замінити грецький сир фета з козячого молока. Хоча він має зовсім іншу, кремову консистенцію та солонуватий смак, він чудово поєднується з гарячими та холодними стравами.