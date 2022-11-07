Коли рецепт змушує щось вигадувати: чим можна замінити свіжий базилік

Доволі часто у рецептах трапляються інгредієнти, яких немає під рукою, а йти в магазин не хочеться. Саме тоді у пригоді стають усілякі кулінарні лайфхаки.

Свіжий базилік можна побачити у неймовірно великій кількості рецептів. Часто трапляється, що його немає в холодильнику, а бігти у магазин немає часу або бажання. Не варто панікувати – є багато способів, які дозволять обійтися без нього.

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Чим можна замінити свіжий базилік

Орегано

Якщо ви готуєте якусь страву із середземноморської кухні, то замість базиліка можна використати орегано. Досвідчені кулінари знають, що обидві ці рослини з сімейства Lamiaceae, в них практично однаковий смак та аромат.

Рівноцінна заміна базиліку / Фото Pixabay

Але варто пам'ятати важливу деталь: якщо в рецепті вже є орегано, то краще не використовувати базилік узагалі, аніж подвоювати порцію орегано.

Петрушка

Неочікувано, але петрушка чудово впорається із заміною базиліка. Щоправда, ця заміна працює лише при невеликих порціях, адже петрушка та базилік перебувають у різних смакових профілях. Якщо у рецепті свіжий базилік відіграє основний акцент – прийом з петрушкою не спрацює.

Шпинат

Якщо ви готуєте салат, де базилік мусить бути свіжим, то замість нього ви цілком спокійно можете використати шпинат. У ньому відсутні лише деякі смакові нотки, якими володіє базилік, але різницю зможуть відчути лише справжні гурмани.