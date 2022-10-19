Чим нагодувати дитину у бомбосховищі: новий фокус шкільного харчування

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко за підтримки Олени Зеленської працює над створенням програми харчування, яка б забезпечувала дітей харчуванням там, де це зробити неможливо через військові дії, або аварійне вимкнення світла.

Як і чим нагодувати дитину у бомбосховищі – це питання стоїть першим перед Євгеном Клопотенком. Шеф-кухар взяв новий фокус шкільного харчування, адже діти – це наше майбутнє.

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Через повномасштабне вторгнення Росії на території України діти перебувають у стані стресу. Те, що коїться з навчальним процесом, неабияк відбивається на фізичному та психічному здоров'ї школярів. Щоб забезпечити їх комфортом та відчуттям затишку навіть у бомбосховищі, Євген Клопотенко та проєкт CultFood працює над створенням нового шкільного харчування. Адже діти повинні бути ситими незважаючи ні на що.

Наразі вирішуємо, як забезпечити харчування у тих школах, де немає зараз можливості готувати. І що готувати кухарям, як поводитися у моменти повітряних тривог і що робити, щоб у дітей у будь-якому разі була їжа. Здорова смачна їжа, яка подбає про душу і організм,

– додав Євген.

До розвитку проєкту також доєдналися МОН, Український інститут розвитку освіти, МОЗ, ДПСС, Національна асоціація громадського харчування, а також міжнародні партнери реформи: швейцарсько-українські проєкти DECIDE та "Діємо для здоров'я", ЮНІСЕФ, World Food Program.

Шеф-кухар додав, що головним завданням будь-якого дорослого є створення умов на базі дому, школи, міста, країни, щоб діти виросли щасливими.