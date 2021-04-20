Як пофарбувати яйця натуральними барвниками на Великдень: поради

Яскраві та красиві великодні яєчка можна власноруч пофарбувати вдома за допомогою простих інгредієнтів, які точно знайдуться у вас вдома.

Крашанки – один із невід'ємних символів Великодня, а от як ви їх розфарбуєте вже залежить від вашої фантазії. Не обов'язково фарбувати яйця придбаними барвниками з магазину, адже вони частенько проникають в середину яйця. Використовуйте натуральні інгредієнти!

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Ми підготували для вас цікаву підбірку натуральних інгредієнтів, за допомогою яких ви можете пофарбувати курячі яйця вдома.

Фарбуємо яйця натуральними барвниками

Перед початком фарбування обов'язково відваріть яйця до готовності, а вже потім додавайте барвники. А от після закінчення фарбування – натріть їх рослинною олією для блиску.

– куркума

Додайте 3 столові ложки куркуми та 1 столову ложку паприки на 2 літри води – нагрійте суміш. У цей відвар покладіть яйця та настоюйте до потрібного вам відтінку.

– кава

Попередньо зварені яйця опустіть у приготовану міцну каву. Відвар з кави має бути натуральним, не розчинним. У цей відвар покладіть яйця та настоюйте до потрібного вам відтінку.

– синя капуста

Натріть листям капусти яйця або залишіть їх настоюватися у відварі.

– ріпчаста цибуля

Найпопулярніший метод зафарбовування великодніх яєць – лушпиння цибулі. Відваріть лушпиння цибулі у воді, помістіть у відвар яйця та залишіть настоюватися до потрібного вам відтінку.

Як пофарбувати яйця на Великдень / 24 канал

– буряк

Натріть буряк на дрібній тертці та вичавіть з нього сік або приготуйте відвар. Занурте у відвар або сік відварені яйця та настоюйте до потрібного вам відтінку.

– чорниця

Для фарбування яєць ягодами може підійти також чорна смородина, полуниця, малина, журавлина, калина, чорниця. Шкаралупу вареного яйця натріть ягодами та залишіть до повного висихання.

– петрушка

Залийте петрушку водою та поставте на повільний вогонь до тих пір, поки вода не стане зеленого кольору. Додайте 1 столову ложку лимонного соку та 2 столові ложки оцту. Занурте у відвар відварені яйця та настоюйте до потрібного вам відтінку. Петрушку можна замінити на шпинат або кропиву.

Веселих свят та світлого Великодня!