З чим поєднувати креветки: кулінарна абетка смаку
Джерело:інстаграм Академії Шефів
Нехай ми не купуємо їх щодня, але є дні коли так хочеться поласувати креветками. Щоб не зіпсувати страву з морепродуктів, ми підготували перевірені комбінації з креветками.
Найпопулярнішими морепродуктами в Україні вважаються креветки. Вони бувають різних розмірів та видів, й ми навчилися смакувати ними як у перших стравах (том ям, або том кха), або лускати до пива.
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З креветок часто готують свіжі салати, додають їх до пасти чи рису. Щоб ваші експерименти на кухні завжди були вдалими, ми дібрали декілька перевірених комбінацій з ними, які точно прийдуть до смаку навіть гурману.
Креветки з лаймом / Фото Love Food
З чим їсти креветки: поєднання з іншими продуктами
- ️креветки + чилі + сік лайма + коричневий цукор;
- ️креветки + коріандр + естрагон;
- ️креветки + краб + приправа олдбей;
- ️креветки + краб + фісташки + крес-салат;
- ️креветки + часник + лайм;
- ️креветки + часник + гірчиця + естрагон;
- ️креветки + імбир + зелене яблуко + шафран;
- ️креветки + хрін + кетчуп + лимон;
- ️креветки + часник + вівсяна мука грубого помелу + маскарпоне + томат;
- ️креветки + квасоля + болгарський перець + апельсин + ковбаса.
Насолоджуйтеся смачними стравами з морепродуктами.