З чим поєднувати креветки: кулінарна абетка смаку

Нехай ми не купуємо їх щодня, але є дні коли так хочеться поласувати креветками. Щоб не зіпсувати страву з морепродуктів, ми підготували перевірені комбінації з креветками.

Найпопулярнішими морепродуктами в Україні вважаються креветки. Вони бувають різних розмірів та видів, й ми навчилися смакувати ними як у перших стравах (том ям, або том кха), або лускати до пива.

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З креветок часто готують свіжі салати, додають їх до пасти чи рису. Щоб ваші експерименти на кухні завжди були вдалими, ми дібрали декілька перевірених комбінацій з ними, які точно прийдуть до смаку навіть гурману.



Креветки з лаймом / Фото Love Food

З чим їсти креветки: поєднання з іншими продуктами

️креветки + чилі + сік лайма + коричневий цукор;

️креветки + коріандр + естрагон;

️креветки + краб + приправа олдбей;

️креветки + краб + фісташки + крес-салат;

️креветки + часник + лайм;

️креветки + часник + гірчиця + естрагон;

️креветки + імбир + зелене яблуко + шафран;

️креветки + хрін + кетчуп + лимон;

️креветки + часник + вівсяна мука грубого помелу + маскарпоне + томат;

️креветки + квасоля + болгарський перець + апельсин + ковбаса.

Насолоджуйтеся смачними стравами з морепродуктами.