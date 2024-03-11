З чим насправді треба їсти хумус: відповідь може вас здивувати
Джерело:ТСН
Хумусом називають пюре з нуту. Цю смачну та поживну страву традиційно їдять ізраїльтяни та араби.
Арабською навіть саму рослину називають хумусом. Використовують це пюре як самостійно, так і для заправки салатів.
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Що таке хумус
Хумус також дуже часто їдять в середземноморських країнах, на Близькому Сході та в Африці. Насправді невідомо, коли саме його приготували вперше. Рецепти хумусу знаходили в єгипетських та арабських кулінарних книгах.
В Європі ж його почали подавати до столу набагато пізніше – лише у XX столітті. А в США хумус завезли біженці з Лівану лише в 1975-х роках.
Нутриціологи кажуть, що нут, який є основою хумусу, містить 27% добової норми білка, а також:
- вуглеводи, жири, мінерали, харчові волокна,
- велику кількість мікроелементів (зокрема, фосфору, марганцю, міді, калію, сірки, цинку, кальцію),
- вітаміни A, C, E, K, бета-каротин,
- фітоестрогени, біоактивні речовини, жирні кислоти Омега-3.
Хумус роблять з нуту та пасти тахіні / Фото Unsplash
З чим їсти хумус
- Хумус можна їсти як самостійну страву, проте найчастіше його подають як закуску.
- Він прекрасно поєднується зі свіжими овочами – огірками, морквою, помідором, селерою.
- Також хумусом можна намащувати хлібці чи коржики.
- Рідше хумус використовують як соус для піци чи запіканок.
- Через додавання гострих спецій з нього виходить чудова закуска до морепродуктів чи мексиканських кукурудзяних чипсів.
- Також хумус інколи використовують як заправку для м'ясних і овочевих салатів.