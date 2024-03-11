З чим насправді треба їсти хумус: відповідь може вас здивувати

Хумусом називають пюре з нуту. Цю смачну та поживну страву традиційно їдять ізраїльтяни та араби.

Арабською навіть саму рослину називають хумусом. Використовують це пюре як самостійно, так і для заправки салатів.

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Що таке хумус

Хумус також дуже часто їдять в середземноморських країнах, на Близькому Сході та в Африці. Насправді невідомо, коли саме його приготували вперше. Рецепти хумусу знаходили в єгипетських та арабських кулінарних книгах.

В Європі ж його почали подавати до столу набагато пізніше – лише у XX столітті. А в США хумус завезли біженці з Лівану лише в 1975-х роках.

Нутриціологи кажуть, що нут, який є основою хумусу, містить 27% добової норми білка, а також:

вуглеводи, жири, мінерали, харчові волокна,

велику кількість мікроелементів (зокрема, фосфору, марганцю, міді, калію, сірки, цинку, кальцію),

вітаміни A, C, E, K, бета-каротин,

фітоестрогени, біоактивні речовини, жирні кислоти Омега-3.



Хумус роблять з нуту та пасти тахіні / Фото Unsplash

З чим їсти хумус

Хумус можна їсти як самостійну страву, проте найчастіше його подають як закуску.

Він прекрасно поєднується зі свіжими овочами – огірками, морквою, помідором, селерою.

Також хумусом можна намащувати хлібці чи коржики.

Рідше хумус використовують як соус для піци чи запіканок.

Через додавання гострих спецій з нього виходить чудова закуска до морепродуктів чи мексиканських кукурудзяних чипсів.

Також хумус інколи використовують як заправку для м'ясних і овочевих салатів.