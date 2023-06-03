Хумус – класична закуска у країнах Близького Сходу. Зазвичай хумус готують з нуту, але на сьогодні існує багато варіацій сучасної страви: з фасолі, буряка та навіть авокадо.
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Найкраще їсти хумус з хлібцями, лавашем або грінками, або ж з овочами.
Рецепт класичного хумусу
- Час: 30 хвилин (8 годин на замочування)
- Порції: 3 – 4
Приготування:
- Заздалегідь замочуємо нут у воді, краще залишити його з вечора.
- Відварюємо нут у підсоленій воді до готовності.
- У чаші блендера з'єднуємо нут, тахіну, часник та спеції. Подрібнюємо все в однорідну масу.
- Вливаємо до маси олію та продовжуємо збивати хумус.
Смачного!