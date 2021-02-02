Чим замінити яйця у випічці та десертах: розповідає кондитер Ліза Глінська

Талановита кондитерка Ліза Глінська залюбки поділилась кількома порадами, як у випічці або десертах можна замінити курячі яйця.

Джерело: інстаграм Лізи Глінської

Чим замінити яйця у випічці? Ви, мабуть, не один раз задавали собі таке запитання коли розпочинали підготовку до приготування десерту та виявляли, що яйця ви або забули придбати, або просто їх не вживаєте.

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Причин може бути багато: алергія на яйця, піст, або банальна їх відсутність. Єлизавета Глінська підготувала для читачів декілька дієвих порад, як приготувати десерт або випічку без використання курячих яєць.

Для чого яйця у випічці

Функція курячих яєць у випічці надважлива, адже без них наша страва не буде повітряною та не підніметься в об'ємі.

Перш за все, яйця з'єднують інгредієнти між собою та сприяють більш вологій консистенції у випічці.

Виходячи із цих декількох вагомих функцій й визначають скільки яєць потрібно для страви та чим саме їх потрібно замінити.

Чим замінити яйця у випічці та десертах