Тріснуте мармурове шоколадне печиво найкраще смакує з холодним теплим молоком.

Джерело: інстаграм Лізи Глінської

Талановита кондитерка Єлизавета Глінська поділилась із читачами своїм рецептом мармурового шоколадного печива, яке надзвичайно швидке у приготуванні та не потребує особливих кулінарних навичок.

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Мармурове шоколадне печиво чудово підійде для сімейного чаювання, до кави або до солодкого домашнього компоту.

Залучіть до приготування печива дітей та проводьте час разом ще веселіше, а головне смачніше. До слова, мармурове шоколадне печиво можна зберігати протягом тижня, але воно настільки смачне, що частенько не лежить без діла день.

Як приготувати шоколадне печиво вдома

Інгредієнти:

– 150 г борошна;

– 150 г цукрової пудри;

– 100 г яєць;

– 50 г какао;

– 50 г вершкового масла;

– 6 г розпушувача для тіста;

– сіль.

Для декору:

– 50 г цукрової пудри.

Заздалегідь розтопіть вершкове масло на паровій бані або у мікрохвильовці. У чаші комбайну змішайте яйця, цукрову пудру та вершкове масло – перемішуємо до однорідної консистенції. В окремій мисці з'єднайте борошно, какао та розпушувач, перемішайте вінчиком. Додайте суміш до яєчної маси ретельно просіюючи через дрібне сито. Додайте дрібку солі та замісіть однорідне шоколадне тісто. Перекладіть готове тісто в миску, підготуйте ще одну з цукровою пудрою. Щоб сформувати печиво, за допомогою ложки відділіть з тіста кульки розміром у великий волоський горіх, обваляйте його у цукровій пудрі. Сформуйте форму печива та викладіть на деко вкрите пергаментом. За допомогою склянки притисніть печиво зверху його дном, щоб утворились невеликі тріщини. Випікайте мармурове печиво у розігрітій духовці до 175 градусів 15 хвилин. Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт печива від Лізи Глінської – відео: