Чим заправити салат: рецепти класичних соусів від шеф-кухаря Ярославського
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Набридли магазинні соуси та заправки? Ми пропонуємо вам готувати їх власноруч. А рецептами заправок для салатів поділився Володимир Ярославський.
Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептами смачних заправок для салатів, які сам ще у Хестона Блюменталя.
Читайте також Антибіотики, гормони росту, "наколювання": як обрати курятину без шкідливих домішок
Кухар стверджує, що салат перемішаний із заправкою власного приготування завжди краще смакує, ніж із магазинним варіантом.
Язик людини найкраще сприймає усі тонкощі смаку і аромату того, що є у страві. Тож з того часу на роботі, я завжди роблю готові суміші, які використовую для салатів. Доречі, це допомагає завжди зберігти максимально однаковий і довершений смак, – прокоментував Ярославський.
Найпростіша і найвідоміша заправка – Вінегрет. Вона складається з 1 частини оцту і 3-х частин олії. До неї також додають сіль, гірчицю і мелений чорний перець. Кухар дещо змінив цей рецепт, та приготував свої фірмові заправки, які завжди використовує у своєму закладі.
️Базова гірчична заправка
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2
Гірчичний соус / Фото Володимира Ярославського
– 220 мл оливкової олії;
– 3 г солі;
– 20 мл лимонного соку;
– 50 г діжонської гірчиці.
Приготування:
- Змішайте гірчицю, сіль та лимонний сік вінчиком.
- Продовжуйте перемішувати суміш та тонкою цівкою вливайте олію.
- Коли соус набув однорідної консистенції, залишіть його в холодильнику на 30 хвилин, щоб він стабілізувався.
- Зберігайте такий соус протягом тижня.Якщо він розшарувався – перемішайте його вінчиком.
Приготування соусу / Фото Володимира Ярославського
️Гостра заправка з манго та маракуї
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2
– 100 г пюре манго;
– 100 г пюре маракуї;
– 20 мл лимонного соку;
– 3 г солі;
– 8 г соусу шрірача;
– 60 мл оливкової олії.
Приготування:
- Змішайте пюре манго та маракуї, додайте солі, лимонного соку та соусу шріріча.
- Перемішуйте масу вінчиком та тонкою цівкою вливайте оливкову олію.
- Коли соус набув однорідної консистенції, залишіть його в холодильнику на 30 хвилин, щоб він стабілізувався.
- Зберігайте такий соус протягом тижня.Якщо він розшарувався – перемішайте його вінчиком.