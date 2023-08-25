Банки вибухають, а помідори розлазяться – головні помилки зимової консервації

Найпопулярнішою зимовою консервацією після огірків, є помідори. З них що тільки не готують: маринують, квасять, закручують соки чи у своєму соку.

24 канал підготував кілька важливих та дієвих порад, які не дадуть вам зробити ті, чи інші помилки під час зимової консервації помідорів.

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Розпочнемо із найпоширеніших помилок – вибору овочів. Обирайте завжди тільки цілі помідори, без плям та пошкоджень. Помідори з плямами дадуть бродіння маринаду.

Брудні овочі, зелень та банки зіпсують ваші закрутки.

Перед консервуванням всі інгредієнти – помідори, зелень, необхідно ретельно мити, тому, що погано промиті овочі можуть викликати реакцію бродіння і маринад стане каламутним. Це також стосується банок з кришками. Не лінуйтеся дуже ретельно мити їх, після стерилізувати і просушувати в духовці, перш ніж використовувати для консервації.



Консервовані помідори / Фото The food dictator

Ще однією причиною помутніння розсолу є погано законсервовані банки через поганий ключ. Якщо в банки потрапить повітря – після цього точно розпочнеться процес бродіння. Для того, щоб переконатися, що банки добре і герметично законсервовані, їх потрібно на добу поставити догори дном.

Причиною помутніння маринаду може бути недотримання пропорцій солі чи оцту під час приготування.

Також чимало скарг від господинь приходить на те, що томатний сік "вибухає" з пляшок або банок. Радять сполоснути посудину оцтом 9%. Це називається холодна стерилізація.

Наливайте киплячий томатний сік у пляшки, занурені по горлечко в холодну воду, та намагайтеся лити по центру. Також смачний томатний сік потребує додавання цукру.

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