Всі господині роблять цю помилку: чому огірки мутніють у банці – як цього уникнути

Що може бути краще за хрусткі та смачні огірочки на зиму? Проте інколи вся праця може зійти нанівець.

Загальна причина помутніння огірків при закатці завжди одна – в розсолі починаються процеси бродіння. Через це змінюють смак і псуються самі плоди, здуваються кришки банок із заготовками.

Цікаво Бургер і не тільки: що можна приготувати з яловичої котлети

При правильному засолюванні і консервуванні огірки в банках не повинні бродити. Якщо вони стали каламутними, зазвичай це означає, що були допущені якісь помилки.

Хрусткі огірки – це так смачно / Фото unsplash

Чому огірки у банці помутніли одразу після закриття

Важливо знати, що мутніти можуть не тільки огірки, які місяці поспіль лежали в банці і почали псуватися. Іноді розчин стає непрозорим практично відразу після закатування.

Це означає лише одне – в банку потрапив бруд і велика кількість мікроорганізмів. Найчастіше це відбувається через погано вимиті огірки або не досконало простерилізовані банки. Ймовірно, на стінках ємності є залишки миючого засобу або шматочки їжі, часто на шийці банки або під кришкою накопичується непомітний бруд.

Чому зіпсувалися мариновані огірки

Крім погано вимитих і не до кінця простерилізованих банок, є такі моменти:

порушення рецептури – неправильні пропорції або пропуск якогось процесу, використання неякісних або невідповідних інгредієнтів, наприклад, використання замість оцту чи лимонної кислоти;

непомічені пошкодження банки або кришки.

Важливо брати тільки свіжі інгредієнти, не порушувати їх пропорції і не замінювати іншими, здавалося б, схожими за дією інгредієнтами.

Засолювання огірків: найпоширеніші причини мутного розсолу

Засолювання здається дуже простою процедурою, але навіть після неї банки з огірками часто мутніють і вибухають. Це пояснюється такими причинами:

вживання неправильних огірків – не всі сорти можна солити, маринувати і консервувати, салатні види не підходять для маринування і швидко мутніють;

використання непридатної солі – варто використовувати тільки універсальну харчову сіль, в даному випадку не годиться йодована і морська.

Як і в інших випадках, під час засолювання овочі мутніють через потрапляння бруду в заготовку або погано простерилізовану тару.

Для того, щоб не попастися на підробці, дізнайтеся, який вигляд та смак мають бути у