Чому червоний борщ став коричневим: все псує одна помилка, якої можуть припускатись усі

Насичений червоний колір – одна з головних ознак улюбленого борщу. Але інколи трапляється, що ситуація виходить з-під контролю.

Причин, через які борщ може мати незадовільний коричневий колір, може бути декілька, розповідає Смачно 24. На щастя, їх можна легко уникнути, якщо дійсно знати, у чім справа.

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Неправильний сорт буряка

Правило, яке написане гірким досвідом: для яскравого червоного борщу потрібно обирати максимально темні буряки. В іншому випадку досягнути бажаного ефекту просто не вдасться.

Особлива насолода / Фото Pixabay

Пересушений буряк

Головна помилка, внаслідок якої борщ матиме неприємний коричневий відтінок. Натертий або нарізаний буряк при обсмажуванні потрібно постійно помішувати, щоб зберегти його соковитість. Можна також додати на пательню трішки м'ясного бульйону та накрити її кришкою.

Надто тривале приготування борщу

Борщ потрібно кип'ятити не довше 15 хвилин. В іншому випадку буряк вивариться, і про яскравий червоний колір можна забути.

Тушкувати буряк з іншими овочами

Буряк потрібно тушкувати окремо від інших овочів. Коли він взаємодіє з іншими компонентами, то може втрачати колір.