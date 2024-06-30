Для хліба потрібні лише найпростіші інгредієнти. Вони точно вже є у вас вдома.

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Домашній хліб

  • Час: 1 година + 5 годин
  • Порцій: 6

Дивіться, як пекти домашній хліб: відео

Приготування:

  1. Змішайте борошно, дріжджі, орегано та сіль.
  2. Додайте теплу воду і замісіть липке тісто. Поставте підходити щонайменше на 5 годин, а ще краще – на ніч.
  3. Стіл добре посипте борошном і викладіть тісто. Складіть кожен бік до центру 1 раз, як конверт.
  4. Перекладіть тісто на рушник і в миску.
  5. Візьміть форму для запікання з кришкою. Розігрійте її разом з духовкою до 220 градусів.
  6. У форму перекладіть тісто та зробіть надріз по довжині. Накрийте і поставте в духову шафу на 30 хвилин.
  7. Через 30 хвилин зніміть кришку і печіть ще 20 – 25 хвилин. Вийміть готовий хліб і дайте трохи охолонути.