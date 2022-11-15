Знають не всі: чому не можна додавати лимон у гарячі страви

Лимон – чудовий смаковий акцент для безлічі страв. Але для того, щоб отримати від нього не лише смак, а й користь, варто додавати цей інгредієнт до страв правильно.

Лимон присутній у просто неймовірній кількості рецептів. Своєю кислинкою він розкриває смак усіх інгредієнтів та надає стравам повноти та особливих акцентів. Виявляється, додавати сік лимона можна далеко не на всіх етапах приготування, якщо ми хочемо отримати від нього не лише смак, а й користь.

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Чому лимон не варто додавати до гарячих страв

Як знають абсолютно усі, лимон – це багате джерело вітаміну С. Секрет додавання лимона у страви полягає у тому, щоб разом зі смаковими властивостями максимально зберегти і його користь.

Додавати лимон у страви потрібно правильно / Фото Pexels

Досвідчені кулінари запевняють, що смаковий вплив лимона на гарячі страви не такий великий, як на холодні. Річ у тому, що вітамін С дуже чутливий до тепла, відповідно, під час довгої термічної обробки ви просто позбавляєте фрукт його головного козиря.

Якщо ви не можете уявити гарячу страву без лимона, то краще додавати його насамкінець, адже він встигне віддати смак та задати тон усій страві буквально за кілька секунд, але його корисні властивості не піддадуться руйнівній дії високої температури.

Додавання лимона у гарячі страви у процесі приготування теж можливе, але тоді не розраховуйте отримати від нього жодної вітамінної користі.