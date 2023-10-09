Будете здивовані: яке м'ясо не можна морозити
Морозильна камера – незамінний помічник на кухні. Проте є певне м'ясо, яке краще ніколи не морозити.
Коли мова йде про м'ясо, правильний підхід до заморожування грає величезну роль у збереженні якості та смаку цього цінного інгредієнта. 24 Канал зібрав добірку порад, які покращать рівень вашої роботи з цим продуктом.
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У хрусткій паніровці
Смажене м'ясо з хрусткою скоринкою темпура втрачає свою хрусткість під час заморожування та повторного розігрівання. Якщо у вас залишилися смажені продукти, краще зберігати їх у холодильнику та розігріти в духовці або тостері, щоб зберегти їх текстуру.
Вже заморожене м'ясо
Не рекомендується знову заморожувати розморожене м'ясо. Це може призвести до втрати смакових якостей і швидкого псування продукту. Кількість разів, коли ви розморожували та знову заморожували м'ясо, може впливати на якість і текстуру продукту. Кожне заморожування та розморожування може спричинити втрату вологи, що призводить до втрати соковитості.
Краще розмістіть його в холодильнику і використовуйте впродовж доби після розморожування.
Як правильно морозити м'ясо
Зберігання м'яса у морозильні камері має кілька секретів. Щоб ваш продукт після розморожування був ідеальний, слід дотримуватися кількох правил:
- Перш ніж морозити м'ясо, переконайтеся, що воно свіже та чисте. Видаліть всі видимі дефекти, обріжте зайві жири та шкіру, якщо потрібно.
- Розріжте м'ясо на порції, які ви зазвичай використовуєте для приготування страв. Це допоможе вам легше використовувати необхідну кількість, не розморожуючи весь блок.
- Пакуйте м'ясо в герметичні контейнери або спеціальні пластикові пакети для заморожування. Видаліть повітря з упаковки
- Поставте дату заморожування на упаковці, щоб знати, як довго м'ясо вже знаходиться в морозі.