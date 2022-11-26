Яблучний пиріг не пропікся: у чому помилка та як її уникнути

Яблучний пиріг – дуже популярний десерт. Інколи буває, що він недостатньо пропікається, і уникнути цієї проблеми дуже легко.

Яблучний пиріг – далеко не найскладніший десерт, але він дуже вибагливий до процесу приготування. Одна помилка – і тісто залишиться сирим, а яблука – надто запеченими. Уникнути цього легко лише одним кроком на етапі приготування.

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Що робити, щоб яблучний пиріг добре пропікся

Якщо після випікання тісто пирога вологе і сире, а яблука вже готові – ситуацію вже не врятуєш. Аби вона ніколи не траплялася, потрібно врахувати лише один нюанс.

Ідеальний результат / Фото Pexels

Річ у тім, що зазвичай господині викладають яблука на сире тісто, яке вже викладене на деко чи у форму. Внаслідок цього виникає ризик, що дно пирога буде сирим або дуже вологим.

Для того, щоб врятувати ситуацію, дехто продовжує час випікання або збільшує температуру, але це не дасть ніякого результату. Таким чином можна просто засушити яблука, а тісто залишиться сирим.

Правильно буде поставити на 10 хвилин у розігріту до 180 градусів саме лиш тісто, після чого дати йому вистигнути. Ось тепер можна викладати яблука, але не забудьте їх попроколювати, щоб вони не роздувалися через вологу. Цю пораду можна застосувати до будь-якого десерту з пісочного тіста, і воно ніколи не буде сирим та надто вологим.