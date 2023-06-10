Яйце синіє після варіння та неприємно пахне: чи це небезпечно та яка може бути причина

Інколи трапляється, що зварене на круто яйце має неприємний запах та має синій колір біля жовтка. Причина не в якості яйця – ймовірно, ви просто неправильно його зварили.

Часто можна зустріти випадки, коли господині варять яйця "на око". Це помилка, якої краще уникати, адже результат буде далеким від того, що ви очікували.

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Чому не можна надто довго варити яйце

Інколи трапляється, що варене яйце у результаті має не надто приємний запах. Окрім того, навколо жовтка з'являються сіро-сині плями. Якість продукту тут ні до чого – у цьому винні ви.

Точніше, винуватцем є надто довге кип'ятіння яйця. У цьому випадку відбувається хімічна реакція між сіркою та залізом, яка усе псує. Рекомендований час варіння яйця ніколи не повинен перевищувати 10 хвилин.

Їсти "зіпсовані" яйця можна, жодної шкоди для організму вони не нестимуть. Разом з тим задоволення від споживання яйця, в якого неприємний запах, теж навряд чи стане незабутнім задоволенням.

Тому навіть дуже досвідчених господинь закликають вимірювати час варіння яєць та пам'ятати, що час потрібно рахувати з моменту закипання води. Класти яйця краще у воду кімнатної температури, аби уникнути їх розстріскування.