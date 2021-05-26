Рецепт чорничного кексу під шоколадною глазур'ю від кондитерки Лізи Глінської

26 травня 2021 , 07:51
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Кондитерка Ліза Глінська не перестає нас дивувати смачними та простими рецептами солодкої випічки. Дівчина поділилася з читачами рецептом чорничного кексу, з приготуванням якого справиться навіть початківець.

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Чорничний кекс за рецептом Лізи Глінської легкий у приготуванні та не займе багато часу на кухні. На перший погляд, проста страва зробить ваш буденний стіл святковим, адже десерт виглядає неперевершено.

Рецепт чорничного кексу

Інгредієнти для тіста:
 – 180 г борошна;
 – 8 г розпушувача;
 – 150 г вершкового масла;
 – 130 г цукру;
 – 150 г яйця;
 – цедра одного лимона;
 – 100 г чорниці.
  1. Розігрійте духовку до 170 градусів. Змажте форми для випікання кексів вершковим маслом та присипте шаром борошна.
  2. Для приготування тіста змішайте борошно з розпушувачем.
  3. Збийте вершкове масло з цедрою лимона до консистенції масляної помадки. Додайте цукор – перемішайте, додайте яйця і знову перемішайте.
  4. Всипте до масляної маси борошно з розпушувачем та знову вимішайте тісто.
  5. Додайте до тіста чорницю, можна використовувати заморожену. Однорідне тісто викладіть у форми для кексів – заповніть їх на 2/3 висоти форми.
  6. Щоб поверхня кексу залишилася ідеально рівно викладіть на неї шар з пергаменту для випікання та поставте зверху важке та плоске деко.
  7. Випікайте кекси в духовці близько 35 – 40 хвилин.
  8. Вийміть готові кекси з форм доки вони ще гарячі та просочіть їх сиропом.
Інгредієнти для сиропу:
 – 150 мл води;
 – 100 г цукру.
  1. Змішайте інгредієнти та поставте на вогонь.
  2. Доведіть сироп до кипіння та зніміть з плити.
  3. Просочіть кекси гарячим сиропом зі всіх сторін.
Інгредієнти для шоколадної глазурі:
 – 100 г шоколаду;
 – 10 мл рослинної олії;
 – 10 г вишні.
  1. Розтопіть шоколад, додайте олію та вимішайте лопаткою масу.
  2. Додайте ягоди та перемішайте глазур.
  3. Покрийте шоколадною глазур'ю кекси та відправте їх в холодильник на 10 хвилин відпочити. Смачного!

Рецепт приготування кексів з чорницею від Лізи Глінської – відео:

 

Автор: Богданна Рибак