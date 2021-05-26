Рецепт чорничного кексу під шоколадною глазур'ю від кондитерки Лізи Глінської

Кондитерка Ліза Глінська не перестає нас дивувати смачними та простими рецептами солодкої випічки. Дівчина поділилася з читачами рецептом чорничного кексу, з приготуванням якого справиться навіть початківець.

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Чорничний кекс за рецептом Лізи Глінської легкий у приготуванні та не займе багато часу на кухні. На перший погляд, проста страва зробить ваш буденний стіл святковим, адже десерт виглядає неперевершено.

Рецепт чорничного кексу

Розігрійте духовку до 170 градусів. Змажте форми для випікання кексів вершковим маслом та присипте шаром борошна. Для приготування тіста змішайте борошно з розпушувачем. Збийте вершкове масло з цедрою лимона до консистенції масляної помадки. Додайте цукор – перемішайте, додайте яйця і знову перемішайте. Всипте до масляної маси борошно з розпушувачем та знову вимішайте тісто. Додайте до тіста чорницю, можна використовувати заморожену. Однорідне тісто викладіть у форми для кексів – заповніть їх на 2/3 висоти форми. Щоб поверхня кексу залишилася ідеально рівно викладіть на неї шар з пергаменту для випікання та поставте зверху важке та плоске деко. Випікайте кекси в духовці близько 35 – 40 хвилин. Вийміть готові кекси з форм доки вони ще гарячі та просочіть їх сиропом.

Змішайте інгредієнти та поставте на вогонь. Доведіть сироп до кипіння та зніміть з плити. Просочіть кекси гарячим сиропом зі всіх сторін.

Розтопіть шоколад, додайте олію та вимішайте лопаткою масу. Додайте ягоди та перемішайте глазур. Покрийте шоколадною глазур'ю кекси та відправте їх в холодильник на 10 хвилин відпочити. Смачного!

– 180 г борошна;– 8 г розпушувача;– 150 г вершкового масла;– 130 г цукру;– 150 г яйця;– цедра одного лимона;– 100 г чорниці.– 150 мл води;– 100 г цукру.– 100 г шоколаду;– 10 мл рослинної олії;– 10 г вишні.

Рецепт приготування кексів з чорницею від Лізи Глінської – відео: