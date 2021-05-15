Апетитні курячі ніжки та стегна: рецепти з рисом, у тортильях, з баклажанами та у фользі

Знову думаєте, що приготувати на обід чи вечерю, щоб було смачно й водночас бюджетно? Пропонуємо вам чотири чудових рецепти з курячим м'ясом. Ви приготуєте ці страви без зайвих зусиль та мороки, а їхній смак оцінить уся ваша родина.

Просто оберіть котрийсь із наших рецептів, викладіть на деко чи до сковороди курячі стегна чи гомілки, очищені від шкірки та кісток (ТМ "Наша Ряба" вже про це подбала!), додайте трохи овочів та спецій, а решту зробить техніка. Зручно, дієтично, смачно!

Продукція ТМ "Наша Ряба" / Інфографіка 24 каналу

Читайте також Рецепти з рубленого курячого філе: корисні наґетси, соковиті котлети з грінками та мітболи

Ароматна паелья з курятиною

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4

Як приготувати паелью / Фото ТМ "Наша Ряба"

– 200 г рису;– 100 г цибулі;– 60 г зеленого солодкого перцю;– 60 г червоного солодкого перцю;– 3 – 4 зубчики часнику;– 1 помідор;– 150 г зеленого горошку;– 1 лимон;– шафран на ваш смак;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак;– оливкова олія для смаження.

Приготування:

Розігрійте сковороду з оливковою олією. Ретельно почистьте цибулю від лушпиння, а солодкий перець від насіння. Цибулю наріжте дрібним кубиком та обсмажте на оливковій олії до золотистого кольору. Додайте до цибулі нарізаний кубиком перець, подрібнений часник, спеції на свій смак і посмажте все ще 5 хвилин. Наріжте м’ясо курячого стегна, додайте до овочів і смажте протягом 5 хвилин. Наріжте кубиками помідор та додайте до решти інгредієнтів у сковороді. Замочіть шафран у теплій воді, залиште на 2 – 3 хвилини настоятися. Вилийте шафранову воду разом із тичинками до страви й перемішайте. Висипте до сковороди промитий рис – води слід доливати лише тоді, коли рис убере весь сік з овочів. Після того як рис увібрав усю воду з першої склянки, улийте до сковороди другу. Наприкінці приготування додайте горошок і тушкуйте паелью ще 5 хвилин. Готову страву подавайте з лимоном. Смачного!

Кесадильї з куркою та кінзою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Як приготувати касадилью / Фото ТМ "Наша Ряба"

– 4 тортильї чи лаваша;– 50 г кінзи;– 200 г помідорів;– 100 г ріпчастої цибулі;– 4 зубчики часнику;– 150 г солодкого перцю;– 100 г консервованої кукурудзи;– 300 г твердого сиру;– перець чилі на ваш смак;– 50 мл оливкової олії;– дрібка солі.

Приготування:

Філе курячого стегна наріжте маленькими шматочками. Помідори, цибулю, солодкий перець та часник – дрібними кубиками. Розігрійте сковорідку з оливковою олією й обсмажте на ній овочі та курятину. Заправте засмажку спеціями й додайте до неї кукурудзу, дрібно нарізаний перець чилі на свій смак і все ретельно перемішайте. На круглий лаваш чи тортилью натріть сир. На одну половинку лаваша чи тортильї покладіть начинку та складіть кесадилью навпіл. Обсмажте кесадильї на сильному вогні, попередньо змастивши сковорідку олією. Подавайте страву з дрібно нарізаною кінзою. Смачного!

Курячі гомілки, запечені з баклажанами та моцарелою

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4

Як запекти курячі гомілки / Фото ТМ "Наша Ряба"

– 1 баклажан;– 150 г сиру моцарела;– олія для смаження;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.– 400 г томатів у власному соку;– 1 цибулина;– 3 – 4 зубчики часнику;– 4 гілочки базиліку;– 1 ст. л цукру;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Наріжте баклажани довгими скибками, посоліть їх та поперчіть. Залиште маринуватися на 10 хвилин. Протріть скибочки баклажанів від зайвої солі та обсмажте на розігрітій сковорідці в олії. Курячі гомілки натріть спеціями й обсмажте на окремій сковорідці з невеликою кількістю олії до золотавого кольору. Для соусу дрібно наріжте цибулю й відправте на сковорідку. Щоб смак засмажки вийшов яскравіший, можна обсмажувати цибулю на тій самій сковорідці, що й гомілки. Додайте до цибулі вичавлений часник і томати у власному соку. Розімніть виделкою томати й тушкуйте під кришкою 5 – 10 хвилин. Додайте спеції, нарізану зелень базиліку. Готовий соус подрібніть блендером в однорідну масу. До змащеної олією форми для запікання викладіть скибочки баклажана, половину томатного соусу, потім курячі гомілки, полийте все залишком соусу. Зверху викладіть нарізану кружальцями моцарелу. Запікайте страву в духовці при 160 градусах 20 хвилин до делікатної золотавої скоринки. Смачного!

Апетитні курячі ніжки, запечені у фользі

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4

Як запекти курячі ніжки у фользі / Фото ТМ "Наша Ряба"

– 1 помідор;– 1 цукіні;– 1 солодкий перець;– 1 червона цибулина;– 1 баклажан;– 100 мл олії;– 4 лаврові листки;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування: