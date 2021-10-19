Чудова варіація гарніру: готуємо поживне пюре із буряка

19 жовтня 2021 , 20:36
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Джерело:

papilot

Пюре – це надзвичайно проста та смачна страва, яку часто готують українські господині. Її можна готувати не лише із картоплі, а й з такого доступного інгредієнту, як буряк.

Буряк – один з тих овочів, без яких багато хто не уявляє собі обід. І це правильно, адже цей продукт є джерелом багатьох вітамінів та поживних речовин.

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Однак, якщо вам набридли салати з буряка, ми рекомендуємо вам спробувати його у вигляді пюре. Такий гарнір стане чудовим доповненням до курки чи свинини.

Пюре з буряка

Час: 1,5 години
Порцій: 4

Чудова Смачна страва / Фото papilot

Інгредієнти:

  • 5 невеликих буряків;
  • 2 морквини середнього розміру;
  • 2 фіолетові цибулини;
  • 1 яблуко;
  • 3 столові ложки вершкового масла;
  • 4 столові ложки олії;
  • спеції: сіль, перець, цукор до смаку.

Приготування:

  1. Ретельно промийте буряк та витріть паперовими рушниками.
  2. Викладіть їх на змащене олією деко і накрийте алюмінієвою фольгою.
  3. Поставте буряк у попередньо розігріту духовку до 200 градусів. Запікайте овочі близько 60 хвилин.
  4. Помийте та почистьте моркву, цибулю та яблуко.
  5. Покладіть їх у каструлю і варіть під кришкою близько 5 хвилин.
  6. Очистіть від шкірки запечені буряки.
  7. Змішайте всі овочі в блендері. До отриманого пюре додайте масло, сіль, перець та цукор до свого смаку.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська