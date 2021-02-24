Користь та використання сиропу топінамбура в кулінарії розповідає Ліза Глінська

Хоч сироп топінамбура й не дуже популярний в Україні Єлизавета Глінська радить вам дати йому другий шанс та переглянути його у своєму харчуванні, адже він чудовий замінник цукру.

Кондитерка Ліза Глінська поділилась із читачами інформацією про корисні властивості сиропу топінамбура, як правильного використовувати у десертах.

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Насамперед сироп топінамбура не дуже популярний в Україні, але ним можна замінити цукор в десертах, тому він вартує особливого місця на нашому ринку.

З чого роблять сироп топінамбура

Сироп топінамбура виготовляють із коренів земляної груші – топінамбура. На смак сироп дуже схожий до меду з легким присмаком картоплі.

На вигляд сироп схожий на квітковий мед, у нього такий самий яскравий янтарний колір. Але є й відмінність, на відміну від меду, у сиропу топінамбура не має вираженого аромату.

Користь сиропу топінамбура

У сиропі топінамбура багато корисних мінералів та вітамінів, також він містить інулін. Завдяки цьому він знижує рівень цукру в крові, збагачує організм енергією та корисними елементами, виводить токсини та нормалізує мікрофлору у кишківнику.

Сироп топінамбура

Як використовувати сироп топінамбура

Сироп топінамбура дуже солодкий та швидко розчиняється у воді. У кулінарії його використовують у випічці, для приготування кремів, мусів, кексів, додають в йогурти, кисломолочний сир, млинці та інші десерти.

Сироп топінамбура модна додавати в чай замість цукру, або до кави чи коктейлів. Також його додають до пісних або вегетаріанських страв.