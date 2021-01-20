Все більше людей у світі починають відмовлятися від вживання у їжу білого цукру, але стикаються із наступною проблемою – чим замінити цукор у випічці? Єлизавета Глінська поділилась кількома порадами, як замінити цукор у десертах та випічці – детальніше читайте на Smachno News.

Українська кондитерка Ліза Глінська поділилась із читачами корисними порадами, щодо альтернативи цукру у десертах та випічці на своїй сторінці в інстаграм.

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Якщо ви пильно слідкуєте за своє фігурою, не вживаєте цукор або просто виключили його з свого раціону, але не знаєте, чим ще можна його замінити у десертах та випічці окрім стевії – ці поради прийдуть вам до душі.

Чим замінити білий цукор у десертах та випічці

Мед

Різні види меду та пилок

Мед можна використовувати у випічці, для приготування граноли, в солодких кашах, для оладок або млинців. Єлизавета Глінська також пропонує додавати його замість цукру в креми, муси та желе. Якщо у вас алергія на мед ви сміло можете замінити його на сироп топінамбура або на кленовий сироп.

Сироп топінамбура (земляна груша)

Чудовий замінник цукру, який зазвичай використовують для приготування сирників та для випічки. Кондитерка й сама часто його використовує для десертів, адже він містить корисні пектини та інулін. Сироп топінамбура підійде для діабетиків.

Кленовий сироп

Цей замінник цукру низькокалорійний, а солодкий смак йому надає декстроза. З кленовим сиропом можна подавати каші, морозиво, вафлі, млинці та оладки. Також він смакує в каві, чаю та солодких напоях.

Сироп агави

Ззовні сироп агави схожий на мед, але насправді він набагато солодший – в ньому міститься багато фруктози. До слова, сироп агави солодший за мед в 1,5 раза.

Великим плюсом є те, що сироп агави не втрачає свої корисні властивості при нагріванні, тому підходить для випічки.

Фінікова паста або просто фініки

Паста з фініків

Цей замінник цукру чудово підходить для приготування бісквітів, кексів, мафінів, цукерок, пісного крему. Також фінікову пасту можна приготувати самостійно вдома або придбати в магазині фініковий сироп.

Важливо знати! При виборі фініків у магазині звертайте на його склад, адже майже всі вони просочені цукровим сиропом.

Бананове пюре

Якщо ви готуєте бісквіт без яєць, то в такому рецепті ви сміло можете замінити цукор на бананове пюре, або яблучне. Бісквіти на яйцях потребують цукор, адже по іншому ви не зможете збити білки до пишності.

Фруктові та ягідні соки

Для приготування желе чудово підійдуть фруктові та ягідні соки: мандариновий, апельсиновий, полуничний, яблучний або абрикосовий. В таких соках багато глюкози, відповідно вона й замінить вам цукор у десертах.

Стевія

Стевія квітка та порошок

Екстракт стевії чудово підходить для приготування крему, але будьте обережні з дозуваннями – вона набагато солодша за звичайний цукор.

Кокосовий цукор

Хоч у кокосового цукру висока калорійність, у нього низький глікемічний індекс. Кокосовий цукор чудово смакує у чаях або каві.