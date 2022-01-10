Давній український рецепт: маківник на манці

10 січня 2022 , 17:22
Читать новость на русском

Джерело:

ютуб Лілії Цвіт

Обожнюєте маківники так само, як і ми? Тоді ось вам стародавній рецепт! Маківник за ним – з яблуками, горішками та сухофруктами – виходить надзвичайно смачний та ароматний!

Маківник – традиційна випічка української кухні. Кожна господиня має свій, перевірений рецепт цієї випічки. Ми підготували для вас особливий рецепт маківника, так його готували наші прабабусі.

Читайте також Коли смачно всім: 3 легкі рецепти ситних сніданків для себе та рідних

Рецепт давнього маківника на манці

  • Час: 5
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 250 грамів сухого маку;
 – 5 штук сирих курячих яєць;
 – 150 грамів цукру;
 – 1 пачка ванільного цукру;
 – 300 грамів тертих яблук;
 – 100 грамів манки;
 – 1 чайна ложка соди;
 – 150 грамів вершкового масла;
 – 200 грамів сухофруктів;
 – 100 грамів волоських горіхів;
 – цедра половини лимона;
 – 150 грамів шоколаду;
 – 50 грамів жирних вершків.

Приготування:

  1. Підготуйте для випічки форму розміром 30х18х8 сантиметрів.
  1. Перетріть мак.
  1. Мак залийте водою в сотейнику, відправте на повільний вогонь та варіть при постійному помішуванні. Він буде готовим, коли випарується вся рідина.
  1. Охолодіть мак при кімнатній температурі.
  1. Яблука натріть на грубій тертці. Відіжміть зайвий сік з м'якоті.
  1. Сухофрукти залийте окропом та залишіть на 10 хвилин. Процідіть їх та з'єднайте з цедрою лимона.
  1. М'яке вершкове масло збивайте міксером та додавайте сирі жовтки.
  1. До масляної маси додайте мак, сухофрукти, яблука, соду, манку і горіхи. Ретельно перемішайте масу ложкою.
  1. Окремо збийте білки з цукром та ванільним цукром.
  1. З'єднайте маси та перемішайте. Викладіть тісто у форму та випікайте в розігрітій духовці при 170 градусах 40 – 60 хвилин.
  1. Охолодіть готовий маківник та покрийте його розтопленим шоколадом з вершками. Смачного!

Відеорецепт приготування давнього українського маківника від Лілії Цвіт:

 

Автор: Богданна Рибак