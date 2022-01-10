Давній український рецепт: маківник на манці

Обожнюєте маківники так само, як і ми? Тоді ось вам стародавній рецепт! Маківник за ним – з яблуками, горішками та сухофруктами – виходить надзвичайно смачний та ароматний!

Маківник – традиційна випічка української кухні. Кожна господиня має свій, перевірений рецепт цієї випічки. Ми підготували для вас особливий рецепт маківника, так його готували наші прабабусі.

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Рецепт давнього маківника на манці

Час: 5

5 Порції: 8

– 250 грамів сухого маку;– 5 штук сирих курячих яєць;– 150 грамів цукру;– 1 пачка ванільного цукру;– 300 грамів тертих яблук;– 100 грамів манки;– 1 чайна ложка соди;– 150 грамів вершкового масла;– 200 грамів сухофруктів;– 100 грамів волоських горіхів;– цедра половини лимона;– 150 грамів шоколаду;– 50 грамів жирних вершків.

Приготування:

Підготуйте для випічки форму розміром 30х18х8 сантиметрів.

Перетріть мак.

Мак залийте водою в сотейнику, відправте на повільний вогонь та варіть при постійному помішуванні. Він буде готовим, коли випарується вся рідина.

Охолодіть мак при кімнатній температурі.

Яблука натріть на грубій тертці. Відіжміть зайвий сік з м'якоті.

Сухофрукти залийте окропом та залишіть на 10 хвилин. Процідіть їх та з'єднайте з цедрою лимона.

М'яке вершкове масло збивайте міксером та додавайте сирі жовтки.

До масляної маси додайте мак, сухофрукти, яблука, соду, манку і горіхи. Ретельно перемішайте масу ложкою.

Окремо збийте білки з цукром та ванільним цукром.

З'єднайте маси та перемішайте. Викладіть тісто у форму та випікайте в розігрітій духовці при 170 градусах 40 – 60 хвилин.

Охолодіть готовий маківник та покрийте його розтопленим шоколадом з вершками. Смачного!

Відеорецепт приготування давнього українського маківника від Лілії Цвіт: