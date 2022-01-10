Давній український рецепт: маківник на манці
10 січня 2022 , 17:22Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
Обожнюєте маківники так само, як і ми? Тоді ось вам стародавній рецепт! Маківник за ним – з яблуками, горішками та сухофруктами – виходить надзвичайно смачний та ароматний!
Маківник – традиційна випічка української кухні. Кожна господиня має свій, перевірений рецепт цієї випічки. Ми підготували для вас особливий рецепт маківника, так його готували наші прабабусі.
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Рецепт давнього маківника на манці
- Час: 5
- Порції: 8
– 250 грамів сухого маку;
– 5 штук сирих курячих яєць;
– 150 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– 300 грамів тертих яблук;
– 100 грамів манки;
– 1 чайна ложка соди;
– 150 грамів вершкового масла;
– 200 грамів сухофруктів;
– 100 грамів волоських горіхів;
– цедра половини лимона;
– 150 грамів шоколаду;
– 50 грамів жирних вершків.
Приготування:
- Підготуйте для випічки форму розміром 30х18х8 сантиметрів.
- Перетріть мак.
- Мак залийте водою в сотейнику, відправте на повільний вогонь та варіть при постійному помішуванні. Він буде готовим, коли випарується вся рідина.
- Охолодіть мак при кімнатній температурі.
- Яблука натріть на грубій тертці. Відіжміть зайвий сік з м'якоті.
- Сухофрукти залийте окропом та залишіть на 10 хвилин. Процідіть їх та з'єднайте з цедрою лимона.
- М'яке вершкове масло збивайте міксером та додавайте сирі жовтки.
- До масляної маси додайте мак, сухофрукти, яблука, соду, манку і горіхи. Ретельно перемішайте масу ложкою.
- Окремо збийте білки з цукром та ванільним цукром.
- З'єднайте маси та перемішайте. Викладіть тісто у форму та випікайте в розігрітій духовці при 170 градусах 40 – 60 хвилин.
- Охолодіть готовий маківник та покрийте його розтопленим шоколадом з вершками. Смачного!
Відеорецепт приготування давнього українського маківника від Лілії Цвіт: